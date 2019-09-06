「難兼顧效忠家族和國家利益」強生弟弟辭去內閣、議員

2019-09-06 16:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合5日電



強生的弟弟辭去政府和國會職務 歐新社 分享 facebook 英國首相波瑞斯．強生 (Boris Johnson)強硬力主脫離歐洲聯盟，結果眾叛親離，連親弟弟都捅他一刀，5日退出強生政府，辭去議員和閣員職務，宣稱他已無法忍受「效忠家族和國家利益」的衝突。

英國2016年舉行脫歐公投時，喬．強生(Jo Johnson)就極力反對脫歐，哥哥強生則是脫歐派大將。

喬．強生去年因為抗議前首相梅伊(Theresa May)的脫歐協議而辭去內閣職務，但在兄長出任首相後，他重入內閣，擔任以前當過的大學和科學大臣。

喬推文宣布辭去政府和國會職務說：「最近數周我在效忠家族和國家利益之間備受煎熬，這種緊張情緒無法解決，而現在是讓別人接替我的國會議員和大臣職務的時候。」

就像許多英國家庭一樣，強生家族對英國脫歐立場分裂嚴重；他們的姐妹瑞秋主張留在歐盟，他們79歲的父親曾搖擺不定，現在贊成脫歐。

強生的保守黨本周已開除22名在國會表決倒戈的國會議員，而喬辭職對強生有如雪上加霜。

反對派的工黨逮住喬．強生辭職大作文章，宣稱「最不信任波瑞斯．強生的，是最了解他的人」。

一名民調專家推文說，強生家今年的耶誕節大餐準定食不下嚥；英國廣播公司記者也稱之為「一個政治人物辭職，以避免跟家人共處的罕見事例。」

首相官邸發言人則表示，強生感謝喬．強生的服務，他是很出色、有才華的閣員，也是很好的議員，「首相以一個政治人物和兄長的身分，理解這對喬而言不是個簡單的決定。」

強生仍決心提早舉行大選，希望重新組成較友善的國會，雖然他這種提議4日未通過國會表決；下院領袖表示，9日將再度表決；反對派對是否同意提早大選立場分歧，因此新動議能否通過還在未定之天。

強生宣稱他寧死也不願英國脫歐再拖下去，並堅持英國是否按照計畫在10月31日脫離歐盟，必須由英國人民來決定。

他說：「我根本不想選舉，可是坦白說，我看不出有任何其他辦法。」