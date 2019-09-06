華郵：強生拿鐵球砸政府 傷人7分 自損3分

2019-09-06 16:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合5日電



華郵分析：強生拿鐵球砸政府，卻砸到自己 美聯社 分享 facebook 英國首相強生被強硬的脫歐立場搞的灰頭土臉，連自己的親弟弟都在5日叛離；華盛頓郵報分析指出，強生出任首相僅僅數周，便試圖拿鐵球砸政治體系，結果傷人七分，自損三分。

英國脫歐從2016年夏季的脫歐公投展開至今，脫歐進度幾乎一籌莫展，民怨也與日沸騰，兩任首相更因此下台，強生也許會是第三任被撤換的首相。

強生的一頭亂髮與大砲作風極似川普總統，強生似乎從政治鬥爭獲得不少樂趣，他槓上工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)與其他反對黨黨員，但過程卻不甚順利。

強生參選保守黨黨魁時，曾誓言在10月31日前帶領英國成功脫歐，他沒來由地堅信只要表明立場，歐盟與英國便可找到符合各自利益的方案，並且擬出更勝前任首相梅伊(Theresa May)提出的協議。

不過，這只是強生自我想像的可能發展，事實卻是他在國會連遭重挫，逾20名黨員表決時倒戈，而且還讓保守黨失去國會多數地位，進一步顯示英國政治功能不彰。

強生也引發英國憲政危機，他向英國女王提議讓國會休會五周，使國會在脫歐大限前無法就脫歐方案進行表決。

下議院同意若10月底前仍未有協議，將延長脫歐日期，雖然強生堅稱能談成協議卻未見跡象；強生放話在10月中提前舉行選舉，但該計畫在4日復會表決中慘被「砸碎」。

此時一切變得更加複雜，強生聯繫國會反對黨和黨內叛變黨員時，都吃了閉門羹，他低估國會反對黨順利取得議事權的能力。

儘管柯賓連月呼籲舉行選舉，但柯賓認為需待英國脫歐前景更加明朗，這可能因此使強生以為柯賓也會同意提前舉行選舉；強生這次失算令他一無所獲，但這不表示他沒有其他選擇或資源。

英國未來情況難以揣測，也許川普會給強生一些建議，也有人希望重新選舉時英國選民可以救強生一把，強生可能在短期間內捲土重來，進一步搗亂民主政府的基礎，全面引發政治戰爭。