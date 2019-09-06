硬脫歐四面楚歌 強生寧死也不拖延

2019-09-06 15:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合5日電



英國脫歐政治對抗。 路透 分享 facebook 英國首相強生(Boris Johnson)預訂10月31日強硬脫離歐洲聯盟的計畫遭到反對派圍堵，連自己的弟弟都在政治上棄他而去；但強生5日矢言繼續奮戰，表示寧願「死在溝渠裡」也絕不會延後脫歐。

雖然國會4日拒絕強生在10月15日提早大選的動議，並推動立法阻止他下個月帶領英國無協議脫歐，強生仍決心改選國會，並指責國會議員破壞民主、阻撓他提早大選的主張；強生政府5日表示，下周將再度提案，爭取提前舉行國會大選，以打破脫歐形成的政治僵局。

下議院領袖也告訴國會，要求10月間大選的新動議將在9日交付表決。

反對派對是否同意提早大選立場分歧，因此新動議能否通過還在未定之天。

強生的保守黨溫和派也反對無協議脫歐，並接連脫黨，強生的弟弟喬．強生5日辭職離開他的政府和國會，為這股脫黨潮添上最新和最戲劇性的一筆。

強生宣稱他寧可「死在溝渠」也不願英國脫歐再拖下去，並堅持英國是否按照計畫在10月31日脫離歐盟，必須由英國人民來決定。

他說：「我根本不想選舉，可是坦白說我看不出有任何其他辦法。」

他早先把反對派拒絕提早大選斥為「對民主的怯懦侮辱」。

反對派已接近通過提案，禁止無協議脫歐，並規定如到10月底尚未達成協議，首相必須要求把英國脫歐期限延後三個月。

強生宣稱這種提案將「扼殺我們的談判力量，使政府更難獲得協議」；他打算下周強迫國會休會到10月14日，而反對派斥之為顛覆民主和「政變」；不過，這種做法也面對法律挑戰。

強生7月間藉著保證打破政治僵局和完成脫歐出任首相，可是上任才六周，他的脫歐計畫就陷入危機。

歐盟拒絕重新談判與上任首相梅伊達成的協議，絕大多數英國國會議員又反對無協議脫歐，使強生腹背受敵，因此試圖提早大選，希望選出較聽話的議員，雖然民調顯示保守黨沒有絕對勝算。

在野的工黨也希望選舉，可是尚未決定要在下月底脫歐期限截止前，或是獲歐盟同意延長脫歐期限後選舉。發言人說：「問題在於我們目前無法相信波瑞斯‧強生會遵守任何承諾或我們可能達到的任何協議。」

強生堅稱他想獲得新協議，取代梅伊與歐盟達成，並遭到英國國會三度否決的協議。他本周向國會宣稱與歐盟的談判有「實際動力」，可是歐盟官員否認，宣稱英國尚未提出任何具體建議。

支持脫歐的英國政治人士希望與歐盟維持比梅伊協議的規定更寬鬆的經濟關係，使英國更容易與其他國家達成新貿易協定，尤其是美國。