南非排外暴力攻擊引發奈國報復 南非緊急關閉駐奈使館

2019-09-06 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



在南非約翰尼斯堡開業的一名奈及利亞車商，店面5日遭暴民焚毀。路透 分享 facebook 南非國際關係與合作部周四（5日）說，已經關閉在奈及利亞的使館，凸顯出非洲最大兩個經濟體之間日益緊張的關係，主因是南非最近發生一波排外暴力事件，造成至少10人死亡，且主要攻擊目標鎖定移居南非的奈及利亞人，引爆兩國外交危機。

南非說，雖然外交官和職員還「沒有直接的人身威脅」，但情況仍然「有點無法預測」，安全隱憂升高到足以在3日關閉駐拉哥斯（Lagos）和阿布加（Abuja）的辦公室。

暴民1日開始在大城約翰尼斯堡和首都普利托利亞數區，縱火焚燒並搶刼掠奪外國人經營的店家，造成至少10人死亡，其中包括兩名外國人，許多商號遇搶並遭焚毀，1日以來已有逾400人因暴力攻擊相關罪名被捕。

南非總統拉瑪佛沙譴責這些攻擊行為。

近年來，南非經常爆發針對奈及利亞人和其他非洲國家公民的暴力事件，部分南非民眾指責外國人在官方失業率趨近30％之際，跑來搶奪工作機會並兜售毒品。

近日暴力攻擊同時激怒奈及利亞官員和民眾，奈國外交部長歐葉馬稱新近攻擊「令人作嘔」。奈及利亞於是召見南非大使，並杯葛南非主辦的世界經濟論壇（WEF）。

奈及利亞航空業者和平航空（Air Peace）6日載運任何想離開南非的奈國人返鄉，機票免費。

在奈及利亞經營商號的南非人面臨報復性的暴力攻擊，奈國數個城市都有南非電信巨居MTN的分店和連鎖超市Shoprite遭到攻擊和刼掠。