為核協議法擬貸款伊 美：反對停止制裁

2019-09-05 15:31 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



法國為了讓伊朗繼續遵守核協議中的承諾，表示願意在年底前提供伊朗150億美元的信貸額度紓解其經濟困境。 圖／Ingimage 分享 facebook 美國退出核協議引發伊朗不滿，法國為了讓伊朗繼續遵守核協議中的承諾，表示願意在年底前提供伊朗150億美元的信貸額度紓解其經濟困境，但貸款是以伊朗的石油收益做擔保，因此需要美國同意暫停制裁。美國政府於4日表示，不同意妥協，伊朗也於同日回應，會多給歐洲強權一些時間維護核協議。

美拒絕停止制裁

根據《路透社》報導，這項150億的貸款是以伊朗的石油收益做擔保，因此美國能同意暫停制裁相當重要。而法國提供貸款的目的是希望伊朗能遵守當初達成的核協議、確保波斯灣安全並且展開區域安全與2025年後核子計畫的談判。

根據《CNN》報導，美國政府於４號表示，不同意停止制裁。另外，也列出一串黑名單，當中包括違反美國制裁提供伊朗石油，可能由伊朗伊斯蘭革命衛隊領導的公司、船隻與個人；一位美國國務院官員也證實，美國伊朗問題特別代表胡克，將提供數百萬的獎金，給幫助美國扣押裝載伊朗石油船隻的油輪船長。

伊朗態度

根據《Middle East Eye》報導，對法國的示好，一位伊朗官員表示，若拿到錢伊朗將會照著法國的意思做，不過伊朗國營電視台則報導，歐盟也曾提供相當金額的貸款，但遭到伊朗政府拒絕。

伊朗總統魯哈尼曾威脅，若法國等其他核協議簽署國無法在6日前找出避免伊朗受美國制裁的方式，伊朗將在核武方面「採取更進一步的措施」。幸好經過法國的示好與美國的拒絕停止制裁，魯哈尼於4日表示，會再給歐洲強權2個月的時間解決問題。

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