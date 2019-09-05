格陵蘭冰川再融解 沿海城市受威脅

2019-09-05 15:28 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



格陵蘭融冰一旦持續，將加速全球海平面上升。 圖／取自美國太空總署網站 分享 facebook 今年格陵蘭大陸冰川融解恐再創下紀錄，讓全球海平面再度升高。根據科學家指出，預估今年格陵蘭冰川融解的冰水流入大海中，已足夠讓海平面上升1公釐以上，而且未來也將成為新常態，這種發展恐怕會讓沿海城市安全受到大大衝擊。

據《BBC》報導，格陵蘭大陸冰川面積大約是英國的7倍，厚度最厚可達2~3公里，一旦當地全部儲存的冰融化後，將讓海平面升高7公尺，包括孟加拉、美國佛羅里達州與英格蘭東部都是特別容易受到海平面上升威脅的地區。

對此，丹麥和格陵蘭地質調查局科學家巴斯指出，「現在我開始了解更多後果，因為我知道這裡對全世界的重要性以及已受到海平面上升影響的生活。」

近幾年來，格陵蘭融冰3,620億公噸，讓海平面上升1公釐，2012年曾來到4,500億公噸，但今年恐怕會微幅超越該年水準，讓海平面上升一舉來到2公釐。

日本氣象廳研究人員庭野表示，「冰川質量已在減少而且會影響海平面上升，這是可以確定的，但是還有許多物理過程我們不了解，因此，發展未來預測有難度。」

據《英國獨立報》報導，自從今年歐洲出現熱浪後，格陵蘭在夏季也出現破紀錄的高溫，科學家因此警告，當地將出現自1950年以來第二大規模的融冰事件。

對此，美國行星科學研究所科學家卡吉爾表示，「從20世紀來看，當地特別是在高緯度地區的融冰，已經有好幾年都超越正常值。」

對此，科羅拉多大學科學家夢恩指出，「可以確定的是未來格陵蘭融冰仍會持續，但是融冰多寡與速度主要還是取決於人類的行動。」

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