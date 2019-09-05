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脫歐內鬥多年 英保守黨衝突直逼沸點

2019-09-05 14:50世界日報 編譯陳韻涵／綜合4日電

英國首相強生4日在議會發言粗魯，揚言提前大選但未過門檻。 歐新社
英國首相強生4日在議會發言粗魯，揚言提前大選但未過門檻。 歐新社
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英國保守黨(Conservative Party)在脫歐爭議已內鬥多年，如今接連受挫後，已使得脫歐勢力動搖，歐盟官員也不看好英國首相強生(Boris Johnson)的脫歐策略。

華爾街日報報導，英國前首相卡麥隆(David Cameron)2016年宣布舉辦英國脫歐(Brexit)公投，盼藉此撫平英國保守黨就歐洲事務的分歧；三年過去，換了兩位英國首相，一大憲政危機加劇保守黨衝突直逼沸點。

強生3日決定開除21名倒戈保守黨議員的黨籍，這些議員支持反對黨推動的阻擋無協議脫歐立法，成為保守黨內鬥數十年的分水嶺；這些不被允許在下次選舉中投票的議員，不乏黨內重量級人物、英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)的外孫蘇姆斯(Nicholas Soames)，以及兩位前財政大臣等。

許多保守黨議員4日對黨內突如其來的政治挫敗議論紛紛；曾任貿易部次官、支持強生的議員卡尼爾(Mark Garnier)說：「許多正派的人遭整肅，黨的重心被推向右。」

強生堅持英國無論是否與歐盟達成協議，都必須在10月31日脫離歐盟；3日表決挫敗後，強生表示可能提前選舉。

保守黨內的倒戈議員認為，英國與歐盟需要妥善協議脫歐；強生的作法較果斷，前首相梅伊(Theresa May)試圖與黨內意見不同的議員磋商脫歐協議時，採取非對抗的作法，引發黨內亂局。

保守黨主席科維立(James Cleverly)說：「驅逐把權力交給對手的黨員是存在已久的作法。」

另據法新社報導，在歐盟總部所在的布魯塞爾，歐盟官員警告，強生不太可能在脫歐前夕提出新協議。

歐盟官員已與英國代表進行技術性會商，但強調倫敦當局未能提出任何可能說服歐盟重啟談判的理由。

資深歐盟官員對歐盟高層可能在10月17、18日峰會時同意英國提出的新協議潑冷水，「高層從未與英國首相就英國脫歐直接磋商，在協約方面，英國甚至未在歐洲27領袖討論英國脫歐時發言」。

這名官員說，「想在幾天內提案、磋商、取得峰會領袖同意，並在10月底前由歐州議會和英國國會批准，像是神話。」

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