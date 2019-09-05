紐西蘭巴士雨中翻覆 5中國觀光客喪命

2019-09-05 11:44 世界日報 中國新聞組／北京5日電



一輛載有觀光客的遊覽車因為天候不佳，4日在紐西蘭北島一處公路上翻覆，導致5名中國觀光客喪命，另有6人受傷，其餘17人被送往附近醫院救治。中國駐紐西蘭使館會同駐奧克蘭總領館已啟動應急機制協助現場處置和傷員救治，並派員趕赴現場。

中央社報導，紐西蘭警方指出，這輛載有27人的遊覽車在羅托魯（Rotorua）西方約20公里處翻覆。羅托魯是普蘭蒂灣地區的著名觀光城鎮，並以溫泉聞名。

經警方核實確認，此次重大交通事故車輛中，共載有27人，其中中國遊客24人，當地司機1人，導遊2人。目前，確認已造成5人遇難，全部為遊客。目擊者說，事發時風雨很大，警方為救援現場，派了5架直升機和3輛救護車趕往。

警官克羅表示：「不幸地，警方認定車上27人中已有5人因車禍喪命。」另有2人受重傷、4人輕傷。克羅指出，遊覽車在一條蜿蜒道路要轉彎時翻覆，駕駛沒有受重傷，車禍發生原因仍在調查中。他還說：「當時天氣非常糟糕，風大、有霧還下大雨。路面顯然很濕，所以容易打滑。」

駐紐西蘭使館通告指出，截止4日下午6時，仍有3名重傷員在懷卡托醫院接受治療，情況穩定。另有4名輕傷員在羅托魯瓦醫院接受治療和觀察。其餘人員均已離開醫院，被統一安置在羅市旅館。

中國駐紐西蘭使館、駐奧克蘭總領館工作組已趕赴相關城市，看望傷員，慰問遊客，大使吳璽並要求當地警方及醫療機構，積極救治傷員，做好相關後續處置工作。