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焦點人物／書生變刺客 韓蒙德戳破強生算計

2019-09-04 23:52聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

英國保守黨大老韓蒙德三日在國會表決跑票支持工黨。 （法新社）
英國保守黨大老韓蒙德三日在國會表決跑票支持工黨。 （法新社）
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英國國會下議院三日通過動議，將推動「阻止政府無協議脫歐」立法。上任一個多月的首相強生面臨重大挫敗，執政黨保守黨大老、前財政大臣韓蒙德扮演要角，從眾人眼中的書生變成「沉默刺客」，揭穿強生只想無協議脫歐、完全沒有與歐盟談判腹案的難堪事實。

韓蒙德在保守黨二○一○年開始執政後，歷任國防大臣與外交大臣，於前首相梅伊政府擔任財政大臣。因為不滿強生當選新首相，韓蒙德主動辭職，現在和梅伊在國會退居後排座位。

但這並不代表韓蒙德就是被動防守的一方。強生三日在下議院發表上月出席七大工業國（Ｇ７）的演說後，動議辯論的重頭戲登場。韓蒙德起身時，響亮的歡呼聲來自反對黨工黨陣營，而在保守黨座位區，卻是一片緊繃的沉默。

韓蒙德提出的「關鍵問題」是：「首相先生，您何不在今日交出脫歐建議案，如此我們也能在討論今日議程時有所裨益？」

被英國政界稱作「試算表菲爾」（Spreadsheet Phil）的韓蒙德，早就看穿強生根本沒準備任何新協議，也無意與歐盟談判，只想無協議脫歐。因此在國會現場，強生無法回答韓蒙德的問題，只能以「強生式咆哮」閃躲及搪塞，同黨議員跑票也就不令人意外。

國會開議前，韓蒙德已經讓強生先碰了一鼻子灰。一名消息人士告訴天空新聞，強生三日稍早找了包括韓蒙德在內的多名黨內大老到唐寧街官邸溝通，但沒能說服韓蒙德，也無法提出「合理的答案」。消息人士還說：「沒有任何具說服力的證據顯示，現場有實質的談判。」兩人不歡而散。

六十三歲的韓蒙德先前接受電台專訪時，批評強生的顧問康明斯更不假辭色。他說：「這是我的黨，我當了四十五年的黨員，我會捍衛我的黨，不讓任何想在黨內搞派系鬥爭的搞破壞分子有機可乘。」

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