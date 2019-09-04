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英國保守黨用簡訊通知國會議員 開除黨籍

2019-09-04 19:26聯合報 記者張佑生╱即時報導

曾任英國國際開發大臣的保守黨國會議員（Rory Stewart ）4日告訴BBC Radio 4節目，3日投票違背首相強生的意旨後，中央黨部以簡訊方式通知他黨籍遭開除。

史都華表示，能否代表保守黨參加大選，應該由地方黨部決定，而非中央黨部。他還說，用簡訊通知開除黨籍的作法，不該發生在英國。

英國前國際開發大臣史都華4日抵達國會。路透
英國前國際開發大臣史都華4日抵達國會。路透
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