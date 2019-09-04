英國保守黨用簡訊通知國會議員 開除黨籍

2019-09-04 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



曾任英國國際開發大臣的保守黨國會議員（Rory Stewart ）4日告訴BBC Radio 4節目，3日投票違背首相強生的意旨後，中央黨部以簡訊方式通知他黨籍遭開除。