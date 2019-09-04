國會改選強生會被拉下馬？25歲伊朗裔青年立志創造歷史

2019-09-04 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



25歲的阿里．米拉尼（Ali Milani）決定參選英國鄂克斯橋與南路易斯利浦（Uxbridge and South Ruislip）選區議員，與現任議員一較高下，而現任議員剛好就是英國首相強生。

CNN報導，米拉尼出生於伊朗穆斯林家庭，五歲時搬至英國生活。他曾經是全國學生會副會長，七月時被工黨選為該選區候選人。

米拉尼若選上議員，將會是英國史上首次在職首相失去議會議員資格。米拉尼說，「你能想像嗎？一個25歲的居民打破歷史擊敗現任英國首相」。

不過，這也不是不無可能。

一直都是保守黨票倉的該選區，最近有了變動。2017年英國國會大選，強生雖獲過半數選票，但只贏了5000票多一點。

因重劃選區，該選區2010年才創立，自此政治傾向就偏向保守黨。根據保守黨智庫Onward，該選區因年輕選民增加而動搖政治傾向，現在被視為「脆弱的」。

米拉尼自認為全球年輕進步派風潮的一分子，並將強生、美國總統川普、巴西總統波索納洛歸類同一類，說他們是「厚顏無恥、右派、政治手段很骯髒的」。

米拉尼譴責強生具爭論性的評論，包括將穆斯林女性頭巾比喻成信箱的投信口、恐怖分子。

不過米拉尼的紀錄也不是完美的。2012年他曾經推文反猶太人，表示以色列沒有權利存在。

雖然他以年輕為由公開道歉，但同時強調不能以此作藉口。自此，他認真看待事情以獲民眾信賴，他拜訪奧斯威辛集中營、猶太人社區及從事打擊「反猶太訓練」。

71歲選民海徹（Peter Hatcher）表示，他將投給強生，希望強生可以說到做到，順利完成脫歐。專家指出，強生下屆大選獲勝關鍵在於他能不能順利在10月31日前順利脫歐。

倫敦政治經濟學院教授特維斯（Tony Travers）表示，與其他倫敦選區一樣，烏克斯橋及南瑞斯利普選區過去20年來正逐漸偏向左派。