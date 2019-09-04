影／保守黨議員倒戈阻硬脫歐 強生度過難堪的一天

2019-09-04 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



7月才上任的英國首相強生度過極度難堪的一天。就在國會對「無協議脫歐」（no-deal Brexit）法案進行重大表決前，同黨的保守黨議員當著強生的面叛投自由民主黨（Liberal Democrats），使他失去國會多數優勢，隨後在更多保守黨議員跑票下，反對強生硬推無協議脫歐的勢力就以27票之差，奪下國會議事權。

英國國會3日針對「無協議脫歐」法案進行重大表決，但就在首相強生發言時，保守黨議員菲力普·李（Phillip Lee）站起來，走到對面在野黨派席次坐下，當面叛投自由民主黨，使首相強生在國會失去可運作的多數優勢。

現場隨即有議員嘲諷強生，經歷「有史以來最短的蜜月期」。菲力普·李則表示：「保守黨政府正積極、不擇手段地追求會帶來損害的脫歐。」

隨後在表決中，更有高達21名保守黨議員跑票，包括前司法大臣高克（David Gauke）、前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）等人倒戈，讓反對硬脫歐派以328票對301票，奪下國會議事權，並表示接下來將力阻強生的硬脫歐計畫。

工黨將推出法案，要求強生若無法及時與歐盟達成分手條件，必須將脫歐時程延至10月31日後。

強生對此痛批，這等於是把脫歐協商的掌控權交給歐盟，表明將要求提前大選，予以反制。外界普遍認為改選將會在10月14日舉行，《BBC》則認為，強生會在歐盟布魯塞爾峰會前兩天的10月15日舉行改選。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，阻止「無協議脫歐」的法案應該在改選前就通過。