首相對決國會 下院議長貝爾考扮關鍵角色

2019-09-04 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



英國脫歐僵局使英國國會再成焦點，並意味下議院議長貝爾考(John Bercow)將扮演關鍵角色，調解首相強生(Boris Johnson)與國會議員在脫歐政策上的嚴重衝突。

在強生首相硬脫歐的努力上，下議院議長貝爾考將扮演關鍵協調角色。 (路透) 分享 facebook

貝爾考將在未來幾天利用職權促成緊急辯論，並就是否阻止無協議脫歐法案，或者提前舉行大選進行表決；他將決定國會表決哪些修正案與上台發言者，也能利用議長地位，要求異議者保持肅靜，並裁決國會程序問題。

國會議員3日抱怨強生在國會理當清楚大聲談話，但強生卻咕噥不清，在雙方劍拔弩張之際，貝爾考3日展現往常的幽默感並回應，他相信這位向來直言不諱又外向的首相，能夠克服天生羞怯。

英國下議院議長的角色，不像美國眾院議長具有黨派性質，反而應該公正無偏頗；不過貝爾考上周罕見地出聲批評強生，導致部分保守黨人士認為貝爾考將利用權力重挫強生，因為強生一意孤行，無論是否達成脫歐協議都堅持在10月31日脫歐。

貝爾考無視警告，他稱強生決意在脫歐大限即將來臨的關鍵前幾周休會，顯然是對憲法的侮辱。

貝爾考決定為此發聲，其實符合他對自身角色的看法與遵循傳統，即保護國會的首要地位，不受英相、英國法官或歐盟各方侵犯。

許多強生的盟友在英國脫歐僵局中將貝爾考視為敵人，也許一部分原因是貝爾考妻子汽車保險桿上貼了一張反脫歐的貼紙；媒體曾在頭條標題稱貝爾考是挑戰政府地位的「邪惡議長」(Speaker of the Devil)。

即便貝爾考1977年進入國會時為保守黨黨員，但強生領導的保守黨仍傳出許多批評他的聲浪。

根據英國法規，貝爾考2009年經秘密表決成為議長後，便退出保守黨，因為議長應該是中立無黨派的角色；他後來兩度連任。

議長在某些情況下能夠投票表決，打破下議院同票數的僵局，但表決時應該旨在繼續進行辯論或保持現況，而非實施新法。