硬脫歐陷窘境 強生恐步梅伊後塵

2019-09-04 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合3日電



英國首相強生(Boris Johnson)無協議脫歐計畫，恐在4日遭反對派提出的法案阻撓，這將讓強生陷入與前首相梅伊(Theresa May)類似的窘境，梅伊與歐盟磋商的「脫歐協議」，三度未能在國會過關。

下議院執政黨「保守黨」倒戈議員和反對派議員3日晚間表決勝利，掌控議事主導權，為防範無協議脫離歐盟清除第一道障礙；將於4日議程中通過另一項法案，迫使強生提議英國第三度、延至明年1月31日脫歐的請求，除非議員同意新協議。

英國廣播公司(BBC)「新聞之夜」(Newsnight)節目政治主編瓦特(Nicholas Watt)表示，黨鞭在投票前點名宣布將會跑票的議員，並將這些人叫來辦公室威嚇。

黨鞭帶頭跑，顯示強生不再具備足夠的可運作多數優勢。

21名倒戈的保守黨議員，如今面臨遭開除黨籍的處分，這些人包括保守黨重量級人物、英國二次世界大戰領袖與前首相邱吉爾(Winston Churchill)的外孫蘇姆斯(Nicholas Soames)，以及兩位前財政大臣韓蒙德(Philip Hammond)和克拉克(Kenneth Clarke)等。

當被問及這是否是他外祖父邱吉爾所知的保守黨末日，蘇姆斯說：「不是，但這是很糟的一晚。」

據悉強生擔任倫敦市長時，曾出書在序中提及：「我成長過程中，毫無疑問地，邱吉爾就是英國有史以來最偉大的政治家。」

投票前，英國政府表示預定於10月14日宣布舉行提前選舉，指如果不考慮協議，亦毋須再與歐盟磋商。

強生在下議院投票後表示，「我不想要選舉，但如果議員明日投票停止磋商，強迫另一次無意義的脫歐延期，可能耗時數年，這將會是唯一解法。」

強生說：「我確定，今晚將根據『定期國會法』(Fixed Term Parliament Act)提出動議。」