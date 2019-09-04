影／房屋都沒了！颶風蹂躪巴哈馬 災區慘況曝光

2019-09-04 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



颶風「多利安」緩慢朝西北推進，留下滿目瘡痍的巴哈馬。總理米尼斯（Hubert Minnis）證實，已有7人因風災死亡，但官方擔心數字可能快速飆升。

2日晚間仍為5級颶風的「多利安」挾帶近每小時300公里的風速，在阿巴科群島（Abaco Islands）一帶滯留，商業重鎮馬許港（Marsh Harbour）慘遭橫掃摧殘；首府拿索（Nassau）出現傾盆大雨，大巴哈馬島主要城市自由港（Freeport）則遭受洪災。

從最新衛星照片可看到，包括大巴哈馬國際機場與馬許港在內，大片區域的積水未退。CNN指出，從上空拍下災區慘況，曾為工業中心的街區如今面目全非，幾乎如同一座垃圾掩埋場，大片房屋損毀泡在水中，還可見到船舶翻覆，船運貨櫃如玩具積木散落在地面。

米尼斯總理搭機勘災後告訴記者，估計大阿巴科島6成房屋都已受損，將增派軍警趕赴災區防止暴力或搶劫。居民則自組臨時救難隊協助災民脫困。紅十字會發言人寇克蘭（Matthew Cochrance）表示，救難人員預期颶風遠去時，巴哈馬就會需要「重大人道援助」。