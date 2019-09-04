親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

強生首戰大敗！將提動議提前大選 工黨不支持難過關

2019-09-04 12:51聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國保守黨倒戈議員與反對黨合作，在推動阻擋無協議脫歐立法的第一階段獲勝，首相強生領導的政府挫敗後表示，將尋求提前大選。

英國下院昨天（3日）以328票比301票的表決結果，取得控制議程權，意味他們今天（4日）就可以提出延後脫歐日期的法案並表決。

強生回應要提出動議，提前改選國會。

但工黨領袖柯賓表示，先通過法案，排除無協議脫歐，再辦大選。沒有工黨支持，強生即使提出提前選舉動議，也無法過關。

保守黨共有21位議員在投票時倒戈，導致強生面臨和前首相梅伊類似的困境。唐寧街稍後表示，倒戈議員將被開除黨籍，其中包括英國二戰領袖邱吉爾外孫蘇姆斯（Nicholas Soames）、前財政大臣哈蒙德，以及目前為止下院連任最久的79歲議員克拉克（Ken Clarke）。

強生說，工黨為首的議員，提出的法案會將脫歐談判掌控權交給歐盟，帶來「更多猶豫、更多延遲、更多混亂」。他說自己別無選擇，只能尋求「10月大選」、「這個國家的人民必須做選擇。」

昨天表決結果，讓議員得以掌控周三議事，有機會提出跨黨派法案，迫使首相強生提出脫歐期限延至明年1月31日的要求，除非議員在10月19日前通過新的脫歐協議，或投票支持無協議脫歐。

根據英國廣播公司（BBC），強生希望10月15日舉行大選，是歐盟在布魯塞爾召開峰會的兩天前。

但想提前改選，強生需要工黨支持。依「固定任期制國會法」，強生需獲下院650席裡三分之二以上、也就是434張贊成票。

柯賓表示，先讓在野議員和保守黨倒戈者支持的立法先通過，「排除無協議脫歐」，再來談改選。他指出：「英國支持無協議脫歐的未過半。」

工黨影子司法大臣柏根（Richard Burgon）表示，他一點也不信任強生，強生有可能先喊10月改選，「再改日子，以致於我們在競選期間就退出歐盟了。我們要先搞定不會發生無協議脫歐，做到之後再盡快大選」。

英國首相強生3日在國會表決時，遭到保守黨黨內21位議員倒戈。新華社
英國首相強生3日在國會表決時，遭到保守黨黨內21位議員倒戈。新華社
分享

強生脫歐英國
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

紐時：不可能造反的議員都成叛徒 英國保守黨陷內戰

2019-09-04 11:51

脫歐死鬥！英國會解散倒數，羞辱首相的保守黨叛變

2019-09-04 13:03

歐盟將英國脫歐視為「重大災難」 將動用天災基金

2019-09-04 10:54

每3天有1人被伴侶殺害！法國今年有100名婦女死於家暴

2019-09-04 10:05

掰掰！保守黨議員在強生眼前投奔自民黨 強生失去多數優勢

2019-09-04 12:57

英保守黨議員改投自民黨懷抱 執政黨僅存一票優勢消失

2019-09-03 23:03

影／房屋都沒了！颶風蹂躪巴哈馬 災區慘況曝光

2019-09-04 13:00

英格蘭港口查獲1.3公噸海洛因 英國歷來最大宗

2019-09-04 09:35

倒戈反強生硬脫歐 邱吉爾外孫遭保守黨開鍘

2019-09-04 09:22

中國不保障港人權利 德報：歐盟可考慮與台建交

2019-09-04 08:48

不死神學士！阿富汗「軍閥亂鬥」下的塔利班崛起

2019-09-04 08:30

愛爾蘭：若要延後脫歐期限 英國得要有重要理由

2019-09-04 08:26

英國會阻無協議脫歐邁出關鍵一大步 強森將提國會改選

2019-09-04 06:51

英國國會緊急辯論 力阻無協議脫歐

2019-09-04 05:21

新聞補給站：英國可能提前大選嗎？

2019-09-04 01:11

與美國和談...神學士又恐攻 至少16死119傷

2019-09-03 23:29

與強生攤牌 工黨提案期限再延3個月防硬脫歐

2019-09-03 23:26

關鍵72小時 脫歐終局之戰 重塑政治生態

2019-09-03 23:22

剛與美擬好和平協議 神學士又恐攻至少16死

2019-09-03 22:26

國會恐提前大選 高盛上修英國無協議脫歐機率

2019-09-03 22:09

伊朗總統撂狠話 絕不與美國雙邊會談

2019-09-03 21:09

強生要脅黨紀開鍘 偶像邱吉爾之孫也不放過？

2019-09-03 20:44

韓法務部長提名人記者會遭拷問 11小時才脫身

2019-09-03 19:53

英前財相嗆：自身違紀在先 還有臉威脅黨紀處分?

2019-09-03 19:28

柯賓盼工黨議員支持10月提前大選 但須延後脫歐

2019-09-03 19:07

紐時：川普不把北韓射彈當回事 專家卻說很大條

2019-09-03 17:33

美國與塔利班還在和談 喀布爾再遭炸彈攻擊16死

2019-09-03 16:24

南韓駐日使館收到威脅信 附子彈且揚言獵捕韓國人

2019-09-03 15:27

葡萄牙發明家控竊取技術 華為否認反控趁機牟利

2019-09-03 14:49

哥倫比亞政治鬥爭 鎮長市議員候選人等6人遇襲亡

2019-09-03 14:32

民調壯膽 強生有恃無恐？

2019-09-03 14:30

英國會提案阻無協議脫歐！強生硬槓 料10月14日提前大選

2019-09-03 14:27

亞馬遜雨林高峰會 巴西總統準備開刀將缺席

2019-09-03 13:50

日本議員揚言以戰爭收復獨島 韓媒抨擊

2019-09-03 12:22

英若提前改選強生勝算大 只怕步上梅伊後塵鑄大錯

2019-09-03 11:51

聯合國打貪組織最後出擊 瓜國逮捕前第一夫人

2019-09-03 11:42

英國會議員力擋無協議脫歐 立法關鍵要點一覽

2019-09-03 11:34

英相強生再出招：國會若阻攔無協議脫歐10/14改選

2019-09-03 11:18

梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29
看更多

熱門文章

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

中國不保障港人權利 德報：歐盟可考慮與台建交

2019-09-04 08:48

他遠赴喜馬拉雅山學冥想 如今靠它年收入31億元

2019-09-03 14:05

38歲媽扮21歲女秒被警識破 「母湯」妝容嚇壞網友爆紅

2019-09-03 16:27

8歲童被小混混澆汽油瞬間變火把 母悲痛「他們是惡魔」

2019-09-04 09:52

供應鏈崩盤、企業資金外逃 川普勾勒中國末日景象

2019-09-03 21:31

紐時：大陸公司投600多億元設電池廠 德國小城人人開心

2019-09-03 17:24

陸再對美揮「反傾銷稅」大刀 警告意味濃厚

2019-09-04 00:00

英國知名企業園區爆激情 戶外南瓜會議室上演活春宮

2019-09-03 16:50

旱鴨子救星「全身式泳圈」IG瘋傳 能躺水中還防曬

2019-09-03 21:58

川普又放狠話、美製造業陷萎縮 紐約原油早盤大跌逾4％

2019-09-03 22:36

他看球賽太激動從3樓看台區墜落 1樓少女慘變肉墊

2019-09-03 21:05

影／西班牙演唱會恐怖意外 女藝人遭煙火炸穿肚身亡

2019-09-03 16:10

美國歐盟聯手跟中國打貿易戰？ 川普：奇葩的建議

2019-09-03 22:03

青少年只吃薯條、洋芋片、白麵包 造成眼睛永久性失明

2019-09-04 09:01

影／小飛機教練昏倒！他聽塔台指揮 第一次降落就成功

2019-09-03 19:05

關稅生效 製造業弱 美股道指9月首日跌285點

2019-09-04 04:47

美股這張圖驚現賣出訊號 喇叭型態意味大跌當前？

2019-09-03 18:48

瘋狂女子狂咬Uber司機 逮捕後在警局地板尿尿

2019-09-04 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top