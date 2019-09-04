強生首戰大敗！將提動議提前大選 工黨不支持難過關

2019-09-04 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國保守黨倒戈議員與反對黨合作，在推動阻擋無協議脫歐立法的第一階段獲勝，首相強生領導的政府挫敗後表示，將尋求提前大選。

英國下院昨天（3日）以328票比301票的表決結果，取得控制議程權，意味他們今天（4日）就可以提出延後脫歐日期的法案並表決。

強生回應要提出動議，提前改選國會。

但工黨領袖柯賓表示，先通過法案，排除無協議脫歐，再辦大選。沒有工黨支持，強生即使提出提前選舉動議，也無法過關。

保守黨共有21位議員在投票時倒戈，導致強生面臨和前首相梅伊類似的困境。唐寧街稍後表示，倒戈議員將被開除黨籍，其中包括英國二戰領袖邱吉爾外孫蘇姆斯（Nicholas Soames）、前財政大臣哈蒙德，以及目前為止下院連任最久的79歲議員克拉克（Ken Clarke）。

強生說，工黨為首的議員，提出的法案會將脫歐談判掌控權交給歐盟，帶來「更多猶豫、更多延遲、更多混亂」。他說自己別無選擇，只能尋求「10月大選」、「這個國家的人民必須做選擇。」

昨天表決結果，讓議員得以掌控周三議事，有機會提出跨黨派法案，迫使首相強生提出脫歐期限延至明年1月31日的要求，除非議員在10月19日前通過新的脫歐協議，或投票支持無協議脫歐。

根據英國廣播公司（BBC），強生希望10月15日舉行大選，是歐盟在布魯塞爾召開峰會的兩天前。

但想提前改選，強生需要工黨支持。依「固定任期制國會法」，強生需獲下院650席裡三分之二以上、也就是434張贊成票。

柯賓表示，先讓在野議員和保守黨倒戈者支持的立法先通過，「排除無協議脫歐」，再來談改選。他指出：「英國支持無協議脫歐的未過半。」