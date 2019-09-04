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紐時：不可能造反的議員都成叛徒 英國保守黨陷內戰

2019-09-04 11:51聯合報 記者馮克芸╱即時報導

3日晚間針對英國工黨提案投下贊成票的21名保守黨議員，現在被稱為叛徒，他們願意以個人政治生涯為賭注，挑戰新首相強生，不只是相信無協議脫歐將重傷英國經濟，還認為強生毀了保守黨其他跟脫歐無關的願景。紐約時報認為，保守黨已陷入內戰

包括蘇姆斯（如圖）在內的21名英國保守黨國會議員，3日因支持工黨一項阻止無協議脫...
包括蘇姆斯（如圖）在內的21名英國保守黨國會議員，3日因支持工黨一項阻止無協議脫歐的提案，遭開除黨籍。路透
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紐時指出，那21名保守黨議員中，包括前財政大臣韓蒙德、前國際發展大臣斯圖爾特、前司法大臣高克，及英國二次世界大戰時首相邱吉爾的外孫蘇姆斯。金融時報報導，在3日投票的數小時後，首相官邸發言人說，這些議員將被開除黨籍，他們未來將不准在國會中以保守黨議員身分參與議事。

這群議員違抗保守黨內最強烈的警告，在投票時協助工黨從首相強生手中搶下國會議事權，為4日表決阻止英國無協議脫歐的法案開路。強生認為這項法案破壞了他帶領英國脫歐的談判策略，在投票前就威脅說，黨內議員若不聽話，下屆大選就不必選了。

這場衝突挖空了保守黨這個全世界最古老且最成功的政黨，溫和派擔心，未來保守黨將成為一個同質性甚高的小黨，為了追求脫歐，犧牲其長期前景。最近一項YouGov 民調顯示，三分之一保守黨選民說，無協議脫歐令人無法接受。

研究機構「英國與改變中的歐洲」副研究員華格說：「現在不清楚保守黨是否還能恢復到先前那個中間偏右的政黨。」

71歲的蘇姆斯在接受英國廣播公司夜間新聞訪問時說，他擔任國會議員37年，僅有3次在表決中違反黨意，他說他將不再參加下屆大選，「我知道我在做什麼。」他還說：「可惜了，非常可惜，依我看這都是計畫中的。」「這正是他們想要的，他們想要的就是大選。」

韓蒙德3日早上在一項電台訪問中說：「這是我的黨，45年來我一直是保守黨黨員。」「我要捍衛我的黨，不讓新來者或試圖把本黨從一個大政黨變成小黨派的人得逞。」韓蒙德指強生的高級顧問康明斯根本就不是保守黨人。

紐時指出，保守黨許多溫和派議員原本並不願意與強生對抗，希望給他機會，提出脫歐新協議。但這種態勢在強生無預警地延長國會休會時間，強推他的脫歐計畫後改變。華格說，強生破壞規則，使得蘇姆斯這些人造反有理，「英國政壇的許多不成文規則已被強生改寫，這引起反抗。」

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