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歐盟將英國脫歐視為「重大災難」 將動用天災基金

2019-09-04 10:54聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國衛報報導歐盟執委會稱英國脫歐為「重大災難」，周三（4日）將提案要求動用將近6億歐元（約新台幣206億元）的緊急天災款項，以因應英國脫歐帶來影響。

歐盟將英國脫歐視為「重大災難」，提案動用天災基金。路透
歐盟將英國脫歐視為「重大災難」，提案動用天災基金。路透
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執委會將提案動用一項2002年成立的團結基金，該基金用於幫助成員國處理淹水、暴風雨、火山爆發、森林大火等天災相關事宜。申請文件指出英國脫歐為可能造成「重大災難」的「單獨事件」，因此符合動用團結基金原則。

此外，歐盟也將動用「全球調整基金」，用來幫助工廠倒閉面臨失業的勞工。英國若在10月31日無協議脫歐，將對歐盟貿易模式、經濟成長、工作會有極大的衝擊。

歐盟27個國家必須在10月底前審核是否通過這些經費。

英國若無協議脫歐，歐盟已承諾愛爾蘭政府將收到額外款項。愛爾蘭中央銀行警告，無協議脫歐將造成愛爾蘭在明年底之前減少3萬4000個工作，中長期來說，預計會減少10萬個工作。

此外，比利時、荷蘭、德國、丹麥、西班牙同樣將面臨嚴重挑戰，這些國家因部分經濟貿易依賴英國，因此脫歐將帶來重大影響。

奧地利外交部長沙倫伯格（Alexander Schallenberg）表示，歐盟在10月31日前都對英國延後脫歐持開放態度。

沙倫伯格表示，「我們願意與英國溝通，同時英國必須告訴歐盟他們要什麼。只有強生知道該怎麼做，只告知必須去除愛爾蘭邊境保障措施是不夠的」。

英國首相強生堅持歐盟移除愛爾蘭邊境保障措施，但沒有提出替代方案以避免脫歐後造成愛爾蘭與北愛之間出現「硬邊界」。反之，強生強調英國政府拒絕支付390億英鎊的「分手費」給歐盟。

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