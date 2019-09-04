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每3天有1人被伴侶殺害！法國今年有100名婦女死於家暴

2019-09-04 10:05聯合報 記者季晶晶╱即時報導

官方數據顯示，法國每3天就有一名女子遭伴侶或前伴侶殺害，上周六被發現陳屍在南部濱海城市卡涅車站附近的21歲女子莎樂美（Salomé），也死於同居人之手，成為法國今年來第100件家暴殺女案。

法國婦女團體9月1日在艾菲爾鐵塔前抗議，譴責今年已有100名婦女死於家庭暴力。法...
法國婦女團體9月1日在艾菲爾鐵塔前抗議，譴責今年已有100名婦女死於家庭暴力。法新社
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莎樂美因與同居人起口角，夜裡在大街上被暴打。目擊證人說：「她跟對方說她的想法，但他不高興，出手揍她，按著她往牆上撞，踹她肚子，狠踩她的頭。」檢方已開始偵辦莎樂美案，逮捕她的同居人。

法國總理菲力普周二（3日）廣邀社區代表、警方、法官、律師和部會首長開會，討論如何遏阻殺女案（anti-femicide）。

菲力普已初步宣布的緊急措施包括：明年起成立1,000個庇護所和緊急收容中心，並稽查400處警局對女性報案的處理方式。他也說，為遏阻家暴殺女案將撥款500萬歐元、簡化報案程序、加強保護受威脅女性，以及更快驅離她們的伴侶。

普力普也提議，受限於禁制令或已定罪的家暴犯應該配戴電子鐐銬，以免女性再受暴力攻擊。

與會代表認為，要有效阻止殺女案，還需要採取更多作為。當局預訂11月宣布完整的相關措施。

根據2017年歐洲統計局資料，針對殺女案，法國在歐洲是犯案率最高的國家之一，每10萬名女性就有0.18名受害者，高於瑞士的0.13、西班牙的0.12、義大利的0.11，但低於德國的0.23。

法國去年發生121件殺女案，今年至今已有101件。

第30位受害人杜伊布的遭遇令人遺憾。她盡了一切努力，包括與同居人分手且報案至少12次，但當她告知警方同居人持有槍枝執照、可能開槍射她時，根據杜伊布的父親，警方回覆：「女士，很抱歉，但除非他拿槍指著你的頭，我們不能撤銷他的執照。」

48小時後，34歲的杜伊布被打了兩槍，分別在前胸和手臂，死於非命。此案凸顯出法國家暴問題，以及法國女性很難讓當局認真看待她們的恐懼、積極採取行動。

法國家暴義大利
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