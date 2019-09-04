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新聞補給站：英國可能提前大選嗎？

2019-09-04 01:11經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

英國媒體BBC報導，英國首相強森曾說，他不想要國會大選。但外界質疑，只要強森輸掉延長英國脫歐期限的表決案，他就可能試圖在10月14日提前大選。但這可能成真嗎？以下是BBC的說明：

●為什麼強森想要提前大選？

依照法定程序，英國國會每五年改選一次，下次大選預定在2022年。儘管提前大選伴隨風險，但強森可能希望藉此增加保守黨席次，使他提出的新法更容易通過，達成如期脫歐的目標。

●如何才能提前大選？

根據英國的固定任期制國會法（FTPA），首相無法自行宣布提前大選，他必須至少獲得下議院三分之二議員支持，相當於434人。

●誰決定提前大選日期？

確切日期由首相決定。儘管強森可能將大選定在10月14日，部分議員擔憂政府可能改期，並推延至10月31日之後，屆時英國可能已經脫歐。

假設下議院議員支持提前選舉，首相需要向女王推薦幾個日期。一旦訂定日期，國會將在大選前25天休會或解散。這時下議院議員將失去資格，需重新競選。

●政府還有其他手段嗎？

從政府的觀點，提前大選需要獲得三分之二多數議員支持，難題在於這包括工黨議員的票數。但資深工黨議員表示，以目前局勢來看不大可能。

然而，政府也不是無法繞過這道規定。強森可以提出一項列有明確大選日期的法案，並標註「儘管有FTPA」，如此只需要下議院簡單多數支持。智庫Institute for Government研究員海敦表示，可以藉此定調大選日期。但這麼做也可以耗時更長時間，因為需要獲得上、下兩院批准。

●風險最高的決定是什麼？

如果政府堅決提前舉行大選，理論上可以發起不信任投票，讓下議院議員決定是否撤換政府。只要多數議員表決通過不信任案，其他政黨可能會試圖重組替代政府，連強森也可能面臨下台；但若接下來14日無法產生可替代政府，國會將自動提前大選。

外界質疑，只要英國首相強森輸掉延長英國脫歐期限的表決案，他可能試圖在10月14日...
外界質疑，只要英國首相強森輸掉延長英國脫歐期限的表決案，他可能試圖在10月14日提前大選。 美聯社
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強森英國脫歐

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