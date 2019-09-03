國會恐提前大選 高盛上修英國無協議脫歐機率

2019-09-03 22:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



由於英國國會延長休會期，高盛將無協議脫歐的機率，由原先預估的20%提高至25%，另外也將英國不脫歐的機率下修至30%。