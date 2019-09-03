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強生要脅黨紀開鍘 偶像邱吉爾之孫也不放過？

2019-09-03 20:44聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國首相強生（Boris Johnson）威脅將以黨紀處分投票反對政府無協議脫歐保守黨黨籍議員。太陽報報導，倘若強生貫徹指令，他口中的偶像，帶領英國打贏二戰的首相邱吉爾（Winston Churchill），其外孫Nicholas Soames爵士，將被開鍘。

現年71歲的Nicholas Soames從1983年起就是保守黨的國會議員，他已表示不支持無協議脫歐。他是邱吉爾5名子女中最小的Soames的兒子。

9月3日，英國保守黨國會議員Nicholas Soames抵達國會。路透
9月3日，英國保守黨國會議員Nicholas Soames抵達國會。路透
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強生保守黨脫歐

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