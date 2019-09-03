強生要脅黨紀開鍘 偶像邱吉爾之孫也不放過？

2019-09-03 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國首相強生（Boris Johnson）威脅將以黨紀處分投票反對政府無協議脫歐的保守黨黨籍議員。太陽報報導，倘若強生貫徹指令，他口中的偶像，帶領英國打贏二戰的首相邱吉爾（Winston Churchill），其外孫Nicholas Soames爵士，將被開鍘。