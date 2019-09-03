英前財相嗆：自身違紀在先 還有臉威脅黨紀處分?

2019-09-03 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國首相強生的辦公室對媒體放話，揚言黨籍議員若敢支持工黨阻攔政府無協議脫歐的提案，將面臨下次大選時不能代表保守黨出征的處分。梅伊時期的財政大臣哈蒙德不以為然，以梅伊與歐盟談妥的脫歐協議三度遭國會否決，包括黨籍議員倒戈為例，指出強生內閣有8名部長當初不聽黨鞭指揮，投下反對票，「現在威脅黨紀處分，還真是徹底的偽君子。」