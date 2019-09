一邊講愛地球一邊包機旅行挨批 哈利:人非聖賢

2019-09-03 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



提倡環保救地球不遺餘力的英國哈利王子,日前因為11天內四度搭乘私人專機旅行,遭痛批是偽善。哈利3日在荷蘭阿姆斯特丹論壇演講時首度打破沉默,表示:「人非聖賢」(no one is perfect),處理環境問題,「所有人都有進步空間」(we can all do better)。