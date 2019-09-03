一邊講愛地球一邊包機旅行挨批 哈利：人非聖賢

2019-09-03 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



提倡環保救地球不遺餘力的英國哈利王子，日前因為11天內四度搭乘私人專機旅行，遭痛批是偽善。哈利3日在荷蘭阿姆斯特丹論壇演講時首度打破沉默，表示：「人非聖賢」（no one is perfect），處理環境問題，「所有人都有進步空間」（we can all do better）。