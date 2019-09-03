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南韓駐日使館收到威脅信 附子彈且揚言獵捕韓國人

2019-09-03 15:27聯合報 記者馮克芸╱即時報導

路透3日引述日本共同社的消息報導，南韓駐日大使館上周接獲一封威脅要獵捕韓國人的信件，信中還附了一顆看似子彈的東西。

日韓兩國因日本二次大戰期間徵用韓國勞工賠償問題交惡，雙方先是陷入貿易戰，現已擴大至安全領域，南韓上月22日宣布，今年期滿後將不再更新與日本的軍事情報保護協定。

共同社報導，位於東京的南韓大使館上周接獲一封信，信中說：「我有一把槍，我正在獵捕韓國人。」這封信中還附了一顆看來像是子彈的東西，警方正在調查中。

日本警方拒絕針對此事發表評論，南韓大使館一名工作人員僅證實有這封信，拒絕提供相關細節。

日本共同社報導，南韓駐日大使館上周接獲一封威脅要獵捕韓國人的信件，信中還疑似附有...
日本共同社報導，南韓駐日大使館上周接獲一封威脅要獵捕韓國人的信件，信中還疑似附有子彈。圖為示意圖，東京一家旅館前的日韓國旗。路透
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南韓韓國大使館

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