英若提前改選強生勝算大 只怕步上梅伊後塵鑄大錯

2019-09-03 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國國會議員若封殺10月底無協議脫歐，首相強生料將在10月14日舉行大選。金融時報報導，若依照民調結果來判斷，強生已遠遠領先主要對手、工黨黨魁柯賓，甚至保守黨還有望在大選中贏得絕對多數。

但民調僅供參考，因為強生應該記取英國前首相梅伊在2017年的慘痛教訓。當時梅伊為強化民意對脫歐談判的支持，提前解散國會舉行大選，結果卻鑄成大錯。

選後保守黨被迫與北愛爾蘭極右派小黨「 民主統一黨」（DUP）結盟，才能保有多數優勢。保守黨最近在威爾斯選舉失利後，只剩下一席優勢。

強生正極力控制那些反對無協議脫歐的保守黨議員。然而，他仍能從民調機構Deltapoll的周末調查中獲得希望，這份民調顯示，保守黨領先工黨11個百分點。

強生作為領導者，應該更肯定自己在領導和經濟能力上皆優於柯賓，而這兩方面通常是選舉前景的重要指南。此外，他對英國脫歐問題擁有明確界線，這是當前最重要的議題。

每日郵報上月底公布的一項民調顯示，在誰是最佳首相人選方面，強生支持率為45%，取得巨大的領先優勢。而自由民主黨領袖史溫森支持率為19%，工黨領袖柯賓則為17%。但關鍵是強生能否在關鍵搖擺選區中，將這些民調數據轉化成最終勝利。

乍看起來，保守黨面臨艱難的鬥爭，並可能在蘇格蘭選區輸掉13席，選票將流至強烈反對脫歐的蘇格蘭民族黨。此外，保守黨在南部支持留歐的選區面臨自由民主黨或工黨的威脅。

因此，保守黨需要在支持脫歐的心臟選區中拿下數十個席次，像是中部地區和南約克郡，當地許多家庭長期依賴工黨。