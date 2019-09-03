親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

英相強生再出招：國會若阻攔無協議脫歐10/14改選

2019-09-03 11:18聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國首相強生2日說，他並不想要提前改選，要求議員全力支持他重談脫歐協議。美聯社
英國首相強生2日說，他並不想要提前改選，要求議員全力支持他重談脫歐協議。美聯社
分享
反對無協議脫歐英國國會議員周二（3日）將提出法案，阻止英國首相強生在10月31日脫歐大限無協議脫歐。英國廣播公司（BBC）報導，法案若通過，英國政府料將提出動議，提前在10月14日舉行大選。

強生2日表示，他不想提前改選，但如果反對無協議脫歐的議員贏了，想要和歐盟的談判出現進展，是「不可能的」。

保守黨內的反對派正與工黨聯手，要在周二提出議案，阻止英國10月31日在未與歐盟達成協議的情況下脫歐。此案如果通過，強生將被迫向歐盟提出要求，將脫歐期限延至2020年1月31日。

一位資深政府官員說，如果議員本周先採取行動，推動阻止無協議脫歐的立法，強生就會提議解散國會、提前改選。他說，強生對他的提案能贏得三分之二多數很有信心。

強生稍早在唐寧街10號前發表談話時堅稱，只要議員支持，他就能在10月17日歐盟峰會上，重談前英國首相梅伊談成、但遭英國下院三度否決的現有脫歐協議。但若議員投票阻止無協議脫歐，將自廢武功。

強生說，他自己「絕不可能」向布魯塞爾提出延後脫歐，英國的談判代表必須獲准不被掣肘地繼續他們的工作。

面對強生揚言不管有沒有協議，英國10月底都要脫歐，部分議員跨越黨派，嘗試阻擋。

他們計畫討論工黨議員班恩（Hilary Benn）提出的法案，迫使強生提出延後脫歐至2020年1月31日，除非議會在10月19日之前通過新協議，或投票贊成無協議脫歐。

保守黨的反對派----包括前內閣大臣和知名後排議員在內----已被警告，支持工黨法案的議員將被開除黨籍，並取消提名參選資格。

雖然面臨威脅，但領頭的政壇人物，包括前司法大臣高克（David Gauke），卻堅持繼續推動立法，他們說，要把「國家利益」擺在個人利益之前。衛報報導，至少17名保守黨反叛議員不受威脅。

脫歐強生英國歐盟保守黨

相關新聞

梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29

英若提前改選強生勝算大 只怕步上梅伊後塵鑄大錯

2019-09-03 11:51

日本議員揚言以戰爭收復獨島 韓媒抨擊

2019-09-03 12:22

聯合國打貪組織最後出擊 瓜國逮捕前第一夫人

2019-09-03 11:42

英國會議員力擋無協議脫歐 立法關鍵要點一覽

2019-09-03 11:34

擔心資本管制後領不到錢 阿根廷人急奔銀行提款

2019-09-03 10:27

英相強生脫歐計畫若受阻 英恐提前大選

2019-09-03 10:14

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

英國首相強森威脅 若被迫延後脫歐 將推國會提前大選

2019-09-03 07:07

東協首度與美軍演 憂陸不悅

2019-09-03 00:02

誰敢攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 23:55

英國國會 可能提前改選

2019-09-02 23:55

德阻民粹 專家促打經濟牌

2019-09-02 23:55

「德東人的黨」 高調裂解德國

2019-09-02 23:53

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

阿根廷內外交迫 政盪加劇

2019-09-02 23:29

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

教宗出訪馬達加斯加 前學生礦場大教堂相迎

2019-09-02 22:40

美特使見阿富汗總統 提交塔利班和平協議草案

2019-09-02 21:22

龐培歐訪布魯塞爾 美對伊朗協議立場受矚

2019-09-02 19:50

壓不住極右派 梅克爾鐵票倉鬆動

2019-09-02 17:55

嚇阻黨內反對派議員 傳英相強生可能要求舉行大選

2019-09-02 17:53

杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58

希臘慶獨立200年 向英借帕德嫩神殿石雕

2019-09-02 16:01

氣候變遷帶來國際衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 14:03

注意了！免洗餐具吸管棉籤之後開始禁用的是：氣球

2019-09-02 11:26

G7峰會直擊》馬克宏3招奇襲讓川普好尷尬...他如何成功說服各國出錢救亞馬遜

2019-09-02 10:32

防堵中共？別小看川普要買格陵蘭的訊息

2019-09-02 09:35

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35
看更多

熱門文章

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

她買星巴克杯上名字「河馬」 媽媽氣得上門理論

2019-09-03 10:47

杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58

只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02

40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

2019-09-02 20:14

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

美中因貿易戰漸行漸遠 紐時：停火遙遙無期

2019-09-02 15:14

韓企覺醒 削弱日半導體地位

2019-09-02 23:57

少年每天只吃薯條等加工食品 3年後失明

2019-09-03 10:37

怪獸級颶風多利安逼近美 5級風暴二三事報你知

2019-09-02 14:15

彭博：關稅傷害互信 美中尚未就9月貿易談判達成共識

2019-09-03 06:34

美中互徵新關稅 川普：美國消費者不用埋單 9月續談判

2019-09-02 14:08

加州外海火燒船 34人凶多吉少

2019-09-02 22:34

加大團隊研究：有這種基因 1天睡6小時就夠

2019-09-02 15:25

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35

影／增關稅有感！美近七成家用品將漲價

2019-09-02 13:46

美國加州潛水船失火沉沒 至少8死20多人失蹤

2019-09-03 09:59

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15

鎳價觸及五年高位 印尼宣布提前停止礦砂出口

2019-09-03 07:54

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

亞馬遜伐林背後 牽扯巨大經濟利益

2019-09-03 08:28

想找避險天堂？ 除了黃金 這種貴金屬也是不錯選擇

2019-09-03 00:59

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

英鎊重貶 分析師警告若英國提前大選會跌到1.2美元

2019-09-03 08:16

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

印度登月更進一步 飛船軌道飛行器與登陸器分離

2019-09-02 22:59

辛巴威停電太頻繁 要靠特斯拉電池維持經濟運作

2019-09-02 19:02

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09

梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29

貿易戰苦痛蔓延 歐亞製造業仍陷萎縮

2019-09-03 00:30

關稅戰 大陸向WTO提告

2019-09-02 23:56

英國第一貓賴瑞不寂寞 強生帶來棄養犬

2019-09-02 22:49

五級颶風來襲 佛州喊撤

2019-09-02 23:57

影／打擊癡漢！日防狼印章 紫外光照出鹹豬手

2019-09-02 18:13

5級颶風多利安襲美 佛州恐暴潮急疏散

2019-09-02 14:30

貿易戰下 一般美國中產家庭 每年多花460元

2019-09-02 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top