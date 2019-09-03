英相強生再出招：國會若阻攔無協議脫歐10/14改選

2019-09-03 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國首相強生2日說，他並不想要提前改選，要求議員全力支持他重談脫歐協議。美聯社 分享 facebook 反對無協議脫歐的英國國會議員周二（3日）將提出法案，阻止英國首相強生在10月31日脫歐大限無協議脫歐。英國廣播公司（BBC）報導，法案若通過，英國政府料將提出動議，提前在10月14日舉行大選。

強生2日表示，他不想提前改選，但如果反對無協議脫歐的議員贏了，想要和歐盟的談判出現進展，是「不可能的」。

保守黨內的反對派正與工黨聯手，要在周二提出議案，阻止英國10月31日在未與歐盟達成協議的情況下脫歐。此案如果通過，強生將被迫向歐盟提出要求，將脫歐期限延至2020年1月31日。

一位資深政府官員說，如果議員本周先採取行動，推動阻止無協議脫歐的立法，強生就會提議解散國會、提前改選。他說，強生對他的提案能贏得三分之二多數很有信心。

強生稍早在唐寧街10號前發表談話時堅稱，只要議員支持，他就能在10月17日歐盟峰會上，重談前英國首相梅伊談成、但遭英國下院三度否決的現有脫歐協議。但若議員投票阻止無協議脫歐，將自廢武功。

強生說，他自己「絕不可能」向布魯塞爾提出延後脫歐，英國的談判代表必須獲准不被掣肘地繼續他們的工作。

面對強生揚言不管有沒有協議，英國10月底都要脫歐，部分議員跨越黨派，嘗試阻擋。

他們計畫討論工黨議員班恩（Hilary Benn）提出的法案，迫使強生提出延後脫歐至2020年1月31日，除非議會在10月19日之前通過新協議，或投票贊成無協議脫歐。

保守黨的反對派----包括前內閣大臣和知名後排議員在內----已被警告，支持工黨法案的議員將被開除黨籍，並取消提名參選資格。

雖然面臨威脅，但領頭的政壇人物，包括前司法大臣高克（David Gauke），卻堅持繼續推動立法，他們說，要把「國家利益」擺在個人利益之前。衛報報導，至少17名保守黨反叛議員不受威脅。