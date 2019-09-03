親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

複製毛小孩！這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

德國總理梅克爾5日將前往中國進行為期三天的訪問。歐新社
德國總理梅克爾5日將前往中國進行為期三天的訪問。歐新社
分享
德國總理梅克爾本月5日將前往中國進行為期三天的訪問，推進歐盟與中國的貿易協定。

南華早報報導，觀察家說，兩國都面臨經濟問題，因而促使在貿易和投資方面有進展，但一些敏感話題可能成為絆腳石，包括華為、新疆維吾爾族和香港議題。

墨卡托中國研究中心（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）表示，德國政治圈對中國的批評増多，包括對華為、中國對待新疆維吾爾族的方式，以及香港的反政府抗爭。

他表示，梅克爾此次訪問應該談到香港局勢，香港若不能擁有自由與自治，德國無法視中國為貿易信任夥伴。

根據德國外交部，梅克爾6日將與中國國務院總理李克強進行早餐會談，接著在人民大會堂舉行歡迎儀式，討論經濟及國際議題並舉辦共同記者會。當日晚上與中國國家主席習近平共進晚餐。此行也將拜訪中國、德國企業並在武漢華中科技大學演講。

德國代表希望此次訪問可以找到與中國企業合作進步方法。經濟界亞太委員會首席執行官斯特拉克（Friedolin Strack）說，「全球經濟狀況不好，但是中國經濟成長卻只下降一點點，中國經濟對德國企業重要性與日俱增」。

若一個經濟體GDP季增率連續兩季都在下降，表示該經濟體正在衰退。

根據德國聯邦銀行，第三季成長可能顯示依賴出口的德國經濟正在衰退。德國經濟今年第二季已下降0.1%。德國聯邦銀行今年8月表示，英國脫歐及美中貿易戰造成出口下降。

歐盟與中國承諾今年要完成2012年開啟的全面投資協定。不過，復旦大學教授丁純表示，兩國都有擔憂之處，德國和歐盟擔憂在中國的IP保護政策，中國則擔憂德國和歐洲的投資監控規範。

德國去年12月起加強監控國外投資，歐盟也在今年4月推出自己監控規範。

中國在歐洲的投資下降，部分是因為更嚴格的管控。今年上半年度，中國在歐洲投資降到四年來最低點，只有90億美元交易，與2017年上半年度相比，下降了超過500億美元。

德國香港歐盟梅克爾習近平外交部脫歐

相關新聞

擔心資本管制後領不到錢 阿根廷人急奔銀行提款

2019-09-03 10:27

英相強生脫歐計畫若受阻 英恐提前大選

2019-09-03 10:14

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

英國首相強森威脅 若被迫延後脫歐 將推國會提前大選

2019-09-03 07:07

東協首度與美軍演 憂陸不悅

2019-09-03 00:02

誰敢攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 23:55

英國國會 可能提前改選

2019-09-02 23:55

德阻民粹 專家促打經濟牌

2019-09-02 23:55

「德東人的黨」 高調裂解德國

2019-09-02 23:53

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

阿根廷內外交迫 政盪加劇

2019-09-02 23:29

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

教宗出訪馬達加斯加 前學生礦場大教堂相迎

2019-09-02 22:40

美特使見阿富汗總統 提交塔利班和平協議草案

2019-09-02 21:22

龐培歐訪布魯塞爾 美對伊朗協議立場受矚

2019-09-02 19:50

壓不住極右派 梅克爾鐵票倉鬆動

2019-09-02 17:55

嚇阻黨內反對派議員 傳英相強生可能要求舉行大選

2019-09-02 17:53

杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58

希臘慶獨立200年 向英借帕德嫩神殿石雕

2019-09-02 16:01

氣候變遷帶來國際衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 14:03

注意了！免洗餐具吸管棉籤之後開始禁用的是：氣球

2019-09-02 11:26

G7峰會直擊》馬克宏3招奇襲讓川普好尷尬...他如何成功說服各國出錢救亞馬遜

2019-09-02 10:32

防堵中共？別小看川普要買格陵蘭的訊息

2019-09-02 09:35

學開飛機第一堂課就自己緊急迫降 原因竟是教練昏迷了

2019-09-02 08:13

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35
看更多

熱門文章

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

2019-09-02 20:14

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

注意了！免洗餐具吸管棉籤之後開始禁用的是：氣球

2019-09-02 11:26

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

美中因貿易戰漸行漸遠 紐時：停火遙遙無期

2019-09-02 15:14

韓企覺醒 削弱日半導體地位

2019-09-02 23:57

怪獸級颶風多利安逼近美 5級風暴二三事報你知

2019-09-02 14:15

美中互徵新關稅 川普：美國消費者不用埋單 9月續談判

2019-09-02 14:08

彭博：關稅傷害互信 美中尚未就9月貿易談判達成共識

2019-09-03 06:34

加州外海火燒船 34人凶多吉少

2019-09-02 22:34

加大團隊研究：有這種基因 1天睡6小時就夠

2019-09-02 15:25

影／增關稅有感！美近七成家用品將漲價

2019-09-02 13:46

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35

美國加州潛水船失火沉沒 至少8死20多人失蹤

2019-09-03 09:59

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

鎳價觸及五年高位 印尼宣布提前停止礦砂出口

2019-09-03 07:54

亞馬遜伐林背後 牽扯巨大經濟利益

2019-09-03 08:28

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

印度登月更進一步 飛船軌道飛行器與登陸器分離

2019-09-02 22:59

辛巴威停電太頻繁 要靠特斯拉電池維持經濟運作

2019-09-02 19:02

英鎊重貶 分析師警告若英國提前大選會跌到1.2美元

2019-09-03 08:16

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09

想找避險天堂？ 除了黃金 這種貴金屬也是不錯選擇

2019-09-03 00:59

五級颶風來襲 佛州喊撤

2019-09-02 23:57

影／打擊癡漢！日防狼印章 紫外光照出鹹豬手

2019-09-02 18:13

關稅戰 大陸向WTO提告

2019-09-02 23:56

5級颶風多利安襲美 佛州恐暴潮急疏散

2019-09-02 14:30

英國第一貓賴瑞不寂寞 強生帶來棄養犬

2019-09-02 22:49

她買星巴克杯上名字「河馬」 媽媽氣得上門理論

2019-09-03 10:47

貿易戰苦痛蔓延 歐亞製造業仍陷萎縮

2019-09-03 00:30

貿易戰下 一般美國中產家庭 每年多花460元

2019-09-02 14:11

少年每天只吃薯條等加工食品 3年後失明

2019-09-03 10:37

瑞銀：颶風多利安襲美 保險業將損失250億美元

2019-09-03 01:18

阿根廷阻貶 恢復資本管制

2019-09-02 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top