梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



德國總理梅克爾5日將前往中國進行為期三天的訪問。歐新社 分享 facebook 德國總理梅克爾本月5日將前往中國進行為期三天的訪問，推進歐盟與中國的貿易協定。

南華早報報導，觀察家說，兩國都面臨經濟問題，因而促使在貿易和投資方面有進展，但一些敏感話題可能成為絆腳石，包括華為、新疆維吾爾族和香港議題。

墨卡托中國研究中心（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）表示，德國政治圈對中國的批評増多，包括對華為、中國對待新疆維吾爾族的方式，以及香港的反政府抗爭。

他表示，梅克爾此次訪問應該談到香港局勢，香港若不能擁有自由與自治，德國無法視中國為貿易信任夥伴。

根據德國外交部，梅克爾6日將與中國國務院總理李克強進行早餐會談，接著在人民大會堂舉行歡迎儀式，討論經濟及國際議題並舉辦共同記者會。當日晚上與中國國家主席習近平共進晚餐。此行也將拜訪中國、德國企業並在武漢華中科技大學演講。

德國代表希望此次訪問可以找到與中國企業合作進步方法。經濟界亞太委員會首席執行官斯特拉克（Friedolin Strack）說，「全球經濟狀況不好，但是中國經濟成長卻只下降一點點，中國經濟對德國企業重要性與日俱增」。

若一個經濟體GDP季增率連續兩季都在下降，表示該經濟體正在衰退。

根據德國聯邦銀行，第三季成長可能顯示依賴出口的德國經濟正在衰退。德國經濟今年第二季已下降0.1%。德國聯邦銀行今年8月表示，英國脫歐及美中貿易戰造成出口下降。

歐盟與中國承諾今年要完成2012年開啟的全面投資協定。不過，復旦大學教授丁純表示，兩國都有擔憂之處，德國和歐盟擔憂在中國的IP保護政策，中國則擔憂德國和歐洲的投資監控規範。

德國去年12月起加強監控國外投資，歐盟也在今年4月推出自己監控規範。

中國在歐洲的投資下降，部分是因為更嚴格的管控。今年上半年度，中國在歐洲投資降到四年來最低點，只有90億美元交易，與2017年上半年度相比，下降了超過500億美元。