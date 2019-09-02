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路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09聯合報 記者李京倫╱即時報導

極右派的德國另類選擇黨反移民、反伊斯蘭教，抓住德東人普遍覺得生活水準不如德國西部人的心理，把自己定位為「德東人的政黨」，成功竄起為薩克森和布蘭登堡邦的第二大黨。

另類選擇黨國會議員克萊恩魏赫特說：「我們這個黨是德東人的政黨。德國人分成德西和德東人，兩種人的經歷非常不同。」

民調機構艾倫斯巴赫研究所最近一份調查顯示，前東德地區居民開始說，他們自認為「德東人」，這種情況甚至在東德共產政權統治時期都很罕見。在德國西部，超過七成的人自認為「德國人」，但在東部，自認為德國人的比率降到四成四。

德國公共廣播聯盟最近的民調顯示，薩克森邦有五成四選民、布蘭登堡邦有五成一選民認為，德東人仍是「二等公民」。

雖然在薩克森和布蘭登堡邦，移民人口都只占不到百分之五，另類選擇黨卻大肆宣傳說，政府花在給移民住房和幫助移民融入社會的錢，比花在德國納稅人的還要多。

在布蘭登堡邦，另類選擇黨競選時主打治安議題，承諾增加警察員額，並對立場偏左的組織和協助移民的專案大砍經費。

另類選擇黨一張選舉海報寫著「德東崛起！」另一張寫著「讓我們完成改變」，這是指1989年的和平抗議潮，這波抗議導致1990年東德共產政權垮台，德東地區改採民主體制和資本主義。

德國另類選擇黨薩克森邦黨團領袖厄本1日得知邦議會選舉出口民調結果後，開心慶祝。（...
德國另類選擇黨薩克森邦黨團領袖厄本1日得知邦議會選舉出口民調結果後，開心慶祝。（歐新社）
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德國移民民調

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