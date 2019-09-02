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不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54聯合報 記者李京倫╱即時報導

德國東部薩克森邦與布蘭登堡邦議會選舉計票結果2日出爐，極右派的德國另類選擇黨（AfD）在這兩邦得票率大增，竄升為第二大黨，反映出前東德地區居民對移民湧入的不滿和對兩德統一後生活水準改善不如預期的失望。

在薩克森邦，德國總理梅克爾所屬的基督教民主黨得票率為32%，仍是最大黨，另類選擇黨以27.5%得票率居次，但比2014年邦議會選舉時，得票率大增17.8個百分點，是另類選擇黨參加各邦議會選舉以來最大勝利。基民黨在薩克森邦執政總共將近30年。另類選擇黨在薩克森邦一直很受歡迎。

另類選擇黨薩克森邦黨團領袖厄本在初步結果出爐後，在首府德勒斯登邦議會裡，對歡欣鼓舞的支持者說：「今天是歷史性的一天，我們的得票率出現最大幅度的躍升，這是我們最大的斬獲。」

在環繞著首都柏林的布蘭登堡邦，基民黨的執政夥伴社會民主黨以26.2%得票率維持最大黨。社民黨自從1990年兩德統一後，一直在布蘭登堡邦執政，這次選舉是社民黨29年來表現最差的一次。另類選擇黨得票率則竄升至23.5%，比五年前大增11.3個百分點。

社民黨臨時黨魁之一瑪努艾拉．史維席格說：「我們得搞清楚，為什麼這麼多人用這種方式抗議我們。另類選擇黨的選舉結果意味著，我們必須關懷德東人。」

另類選擇黨自從2015年大力反對梅克爾接納近百萬難民後，支持率逐步上升。此外，許多前東德地區人民認為被聯邦政府冷落，薪資仍不如前西德地區，另類選擇黨抓住這個心理，取得德東人民的認同。

德國公共廣播聯盟最近的民調顯示，薩克森邦有54%選民、布蘭登堡邦有51%選民認為，德東人仍是「二等公民」。

不過，基民黨和社民黨也鬆了一口氣，因為數月前民調還顯示，另類選擇黨會在這兩邦其中之一或兩邦成為最大黨。

歐洲大西洋合作研究所高級研究員烏姆蘭德說：「雖然另類選擇黨大有斬獲，不過選舉結果還是讓人鬆了口氣，這意味著就算在前東德地區，另類選擇黨仍然只是老二。」

這兩邦的主流政黨都已表明，不會與另類選擇黨組閣。

德國另類選擇黨高層1日得知薩克森邦議會初步選舉結果時，在德勒斯登歡呼。（美聯社）
德國另類選擇黨高層1日得知薩克森邦議會初步選舉結果時，在德勒斯登歡呼。（美聯社）
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得票率社民黨

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