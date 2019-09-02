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不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35聯合報 記者羅方妤╱即時報導

【編譯羅方妤／報導】英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，英國首相強生正在考慮，如果國會議員試圖阻止英國在十月底無協議脫歐，他可能尋求提前大選。

英國國會將在三日開議，由於強生先前已奏請女王同意延長國會休會時間，可能從本月十日休會到下月十四日，因此議員要阻止英國在十月底大限前無協議脫歐，所剩時間有限。

部分保守黨議員準備和工黨聯手提案，阻止英國無協議脫歐。保守黨反叛者已被警告，和首相做對會被驅除出黨並無法獲得提名繼續參選。但前司法大臣高克等保守黨人堅稱，他們會努力通過立法，要求首相若無法達成新的脫歐協議，必須尋求延後脫歐期限。他們預期會在三日復會後提出法案，要求國會立即討論停止無協議脫歐。

ＢＢＣ報導，首相府二日討論因應方案，包括要求國會批准提前選舉的計畫，最快可能在四日提出，但目前尚無最終決定。

強生二日稍晚將召集內閣會議，也會和保守黨籍國會議員對話。強生已表示，無論是否有協議，英國必須在十月卅一日脫歐。

下次大選要到二○二二年才會舉行。英國定期國會法規定，強生若要解散國會提前改選，必須獲得六百五十名國會議員超過三分之二支持，才能啟動。如果真的發生，強生可向女王建議提前大選日期。這會是個極具爭議的議題。

如果國會在六日解散，大選最早可能日期是今年十月十一日周五舉行。

在野黨工黨黨魁柯賓已表示，英國「需要」大選，儘管工黨前黨魁布萊爾表示這種選舉對工黨而言是陷阱。布萊爾二日也警告，強生可能會贏得大選，因為比起無協議脫歐，有些人「可能更擔心柯賓當首相」。

英國首相強生。（歐新社）
英國首相強生。（歐新社）
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英國脫歐強生

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