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壓不住極右派 梅克爾鐵票倉鬆動

2019-09-02 17:55台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

梅克爾的聯合政府中2大強勢黨派在自家鐵票倉表現都不佳，被極右的AfD把握住機會成...
梅克爾的聯合政府中2大強勢黨派在自家鐵票倉表現都不佳，被極右的AfD把握住機會成長。(photo by Flickr)
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德國保守派聯合政府勢力受挑戰！德國東部邦舉行議會選舉，依照2日出口民調顯示，執政黨的2大鐵票倉薩克森邦和勃登堡邦都受到竄起的極右派、德國另類選擇黨（AfD）的挑戰，AfD在2大邦都拿到第二高票，這結果可能加速聯合政府的崩潰。AfD表示，結果反映選民並不認同梅克爾的開放移民政策，但學者分析，他們是靠高喊「翻轉東部德」才讓支持度暴漲的。

聯合政府現警訊

根據《英國廣播公司》報導，德國東部邦近期舉行地方選舉，由於東部的薩克森邦和勃登堡邦都是梅克爾政府的鐵票倉，而這也是來勢洶洶的極右派證明他們崛起好機會，也測試德國左翼聯合能否抗衡席捲歐洲的右派思想，但1日的出口民調卻讓梅克爾的聯合政府瑟瑟發抖，他們險些丟掉2大邦的領先地位。

梅克爾的聯合政府本次組成本就是「耗費心神」，由於原屬同一陣營的基民盟不那麼強勢，去年花費近200天籌組3黨聯合政府，除了結盟姐妹黨基社黨以外，梅克爾還拉上老牌中左政黨、社民黨。在聯合政府勢力不平穩的情況，本仗聯合政府之一的社民黨更是最大輸家，他們在1990年統一以來就深耕的鐵票倉、勃登堡邦僅得27.2%，被AfD搶到22.9%，但前一屆，AfD得票不到10%。

而梅克爾原屬的基民盟狀態也不佳，在上一屆拿到4成選票而大勝的薩克森邦，基民盟僅得32%，下滑幅度顯著，這2場敗仗讓聯合政府的左翼勢力收到警訊。

極右派AfD的背景

據《RT網》報導，AfD黨魁高蘭德對選情表示滿意，他認為結果就是人民對梅克爾的政策不滿，主要是開放難民政策，但學者分析，AfD在東部邦會贏主要是喊出「翻轉東部德」的口號，由於梅克爾政策要逐漸關閉東部的煤礦業，但AfD認為，要讓東部發展跟上，不能只靠嘴巴說，煤礦業仍是不可或缺的發展來源，吸引不少對東部德國生活不滿的民眾。

談及AfD的支持者，最大一部分人是對目前生活品質下滑的不滿，包含對花錢紓困當年的「歐豬五國」，而另外一部分人是抨擊難民政策，雖然難民問題已確定不像當初AfD所說的那麼嚴重，後者人數增加不多，學者分析，AfD得益於前者對中左翼政府無能的不滿，才會漸漸崛起。

【更多精采內容，詳見

梅克爾德國難民

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