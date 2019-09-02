杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58 世界日報 中國新聞組／北京2日電



菲律賓總統杜特蒂。歐新社 分享 facebook

菲律賓總統發言人表示，中方表示堅持拒絕接受南海仲裁，菲方則表示以後將不再提起仲裁一事。雙方都認為，他們對仲裁的不同意見不應妨礙兩國尋求安全和經濟合作，以及進一步改善關係。菲律賓總統杜特蒂8月31日在廣東佛山會見中國國家副主席王岐山時，稱菲方願繼續擴大菲中經貿合作，促進兩國人員交流，學習借鑒中國治國理政經驗。

媒體報導，菲律賓總統發言人帕內洛表示，中國國家主席習近平堅持拒絕接受南海仲裁，但向菲律賓總統杜特蒂保證，中國將避免在南海採取「挑釁行為」。帕內洛表示，杜特蒂在以後與習近平會談時將不再提仲裁一事，「習主席在仲裁問題上的堅定立場是一個信號」，「不會再提了。我們已經提出了這個問題，以後不會一再提出。」帕內洛說。

香港01報導，杜特蒂8月29日在北京釣魚台國賓館會見習近平時，提起2016年南海仲裁。帕內洛說：「總統在兩國領導人雙邊會議上明確、果斷、友好地提出了仲裁一事。杜特蒂表示，仲裁是最終的、具有法律約束力且不可上訴，習主席則重申了堅決不承認仲裁的立場。」帕內洛說：「他們達成的共識是，兩國將避免採取挑釁行為。」

關於中國在爭議島礁修建更多軍事設施的問題，帕內洛表示，他不確定這些是否是入侵行為，因為菲律賓也在爭議島礁修建建築。另一方面，帕內洛承認，在菲律賓政府於2015年暫停執行已授予的服務合同後，在西菲律賓海（中國稱南海）的聯合油氣開發項目上陷入「僵局」。