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希臘慶獨立200年 向英借帕德嫩神殿石雕

2019-09-02 16:01世界日報 編譯中心／綜合1日電

為了在2021年慶祝希臘獨立200周年，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）上月表示，願意用將從未在海外展覽的文物借予英國展覽為條件，跟英方借來現藏於大英博物館的帕德嫩神殿大理石雕塑。

據英國衛報報導，原長160米的雕塑如今斷裂成多段碎片，希臘保存了其中50米的雕塑碎片，英國則保存約80米，其餘部分則散落在歐洲另外八間博物館。

米佐塔基斯稱由於2021年的重要性，他將會向英國首相強生提出向英國借雕塑一段時間，而希臘則向英國借出從未在海外展出的文物作為交換。

多年來促交還未遂

希臘不僅向英國提出借雕塑，米佐塔基斯之前出訪巴黎跟法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面時亦提出類似要求。藏於羅浮宮的雕塑描繪一個半人馬與一名拉比斯女性作戰，是館內最重要藏品。法國表示將研究把藏品歸還，以換取希臘借出未公開的青銅器在羅浮宮展出。

早在1980年代就有希臘政客促英國交還雕塑，但大英博物館一直拒絕。近年有不少英國人支持希臘的訴求，2014年YouGov民調顯示，僅23%受訪者希望文物保留在英國。米佐塔基斯表示希臘對於交還雕塑的要求不變，他認為英國最終會順應要求。

英國希臘文物

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