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鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

注意了！免洗餐具吸管棉籤之後開始禁用的是：氣球

2019-09-02 11:26聯合報 記者馮克芸╱即時報導

為保護海洋及海洋動物，許多國家都已禁用塑膠袋、免洗餐具、吸管或棉籤，美國部分州及10多個城市已開始針對另一個常見物品設限：氣球。

華盛頓郵報1日報導，近日在美國馬里蘭州東岸（Eastern Shore），熱中環保的民眾法爾斯塔（Jay Falstad）在附近湖上撿到一個洩了氣的氣球，上面附有說明，指那是800多公里外、俄亥俄州戴頓市（Dayton）的某家人做的實驗，他們在4天前施放氣球，想看看那些氣球能飛多遠，懇請撿到氣球的人回電。

這項氣球實驗的時機，正值美國禁止施放氫氣球這項趨勢開展之際。許多人現在認為，施放氣球就等同於隨便丟棄，造成「氣球汙染」，海洋生物可能被氣球上的繩線纏繞，或把洩了氣的氣球吞下肚。

在法爾斯塔的推動下，他住家所屬的安妮皇后郡上周通過氣球禁令，違者將罰250美元（約台幣8000元）。不過那項規定排除了「非故意疏失」，也就是如果幼兒不小心讓手上的1個氣球飛走了，執法人員不會追究。

專家說，氣球現在並非全世界最迫切要防止進入海洋的東西，今年三月，歐盟將棉籤納入單次使用塑膠用品之內，開始禁用，但歐盟的禁令中尚未包括派對氣球。然而有關氣球碎片的相關研究已日漸增加，致力於禁用氣球的環保人士說，他們的諸多努力似乎已來到轉折點。

根據全美州立法會議的資訊，目前全美至少有5個州及超過12個城市已有某種形式的氣球禁令，包括維吉尼亞州及巴爾的摩市，其他還有6個以上的州近年考慮立法禁止。

去年夏天，克萊門森大學在動保及環保人士的壓力下，決定放棄30年的傳統，不在足球賽開踢前施放數千個橘色氫氣球。

美國國家海洋及大氣總署海洋碎片計畫聯絡主管唐吉（Emma Tonge）說，關心氣球碎片的人現在就可以起而行，最簡單的辦法是，如果你手上拿著氣球，抓牢點，或者，一開始就別拿氣球。

代表氣球產業的氣球委員會執行長歐哈拉（Lorna O'Hara）則擔心，這類討論讓氣球蒙上負面烙印，她說：「危害環境的不是氣球本身，而是錯誤的使用。」

為保護海洋及海洋動物，許多國家都已禁用塑膠袋、免洗餐具、吸管等，美國部分州及10...
為保護海洋及海洋動物，許多國家都已禁用塑膠袋、免洗餐具、吸管等，美國部分州及10多個城市已開始針對氣球設禁。路透
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歐盟華盛頓郵報吸管

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