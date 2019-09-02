G7峰會直擊》馬克宏3招奇襲讓川普好尷尬...他如何成功說服各國出錢救亞馬遜

2019-09-02 10:32 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



G7峰會暗潮洶湧，川普否認美中貿易戰導致G7矛盾，稱一切順利。圖／世界日報提供 分享 facebook

老實說，今年的7國集團（G7）峰會和我預期的很不一樣，本來以為這次，和前兩次峰會一樣會是場災難，結果，並沒想像中那麼糟。

川普上任以來，出席了3次7國集團峰會，我一次都沒有落下，我跟著他去到義大利西西里島，也去了加拿大的魁北克，這次則是到了法國西南，面對大西洋一岸的度假勝地比亞里茨（Biarritz）。

我還記得，川普第一年出席的義大利峰會，各國神經緊繃，不知道他會怎麼出牌，結果，他果然在氣候與貿易議題與各國立場不同，在貿易議題上，他勉強同意支持自由貿易，但在對抗氣候變化上不願讓步，在出席完峰會後，更立即宣布美國單方面退出巴黎氣候協定，導致峰會罕見地變成「6國加1國集團峰會」（G6+1）。

川普第2年出席的加拿大峰會，在峰會上遲到早退，還流出一張照片，德國總理默克爾似乎領著各國領導人圍剿他，川普不為所動地雙臂交叉抱在胸前，「六加一」的畫面完全具象化，最後，他雖勉強與各國達成共識，但在搭上空軍一號後，在飛機的電視上看到，東道主加拿大總理杜魯多在記者會上批評他，他氣的在飛機上推特宣布「不簽」聯合公報了，又罕見讓峰會變成「無共識峰會」。

這回，東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）乾脆在峰會前宣布，這次連公報都不發了，讓峰會成為「零公報峰會」，這，究竟是什麼狀況？

峰會前，各方就在想，為什麼馬克宏要一改7國集團，成立近半世紀的傳統？馬克宏之所以打破常規。一來，從個人角度看，馬克宏的民調支持率在黃背心運動後，已經跌到20％的谷底，算起來只有川普民調支持率的一半，而且這次峰會還沒辦，法國就抗議四起，如果辦砸了，後果不堪想像。

二來，從大的面向看，如果這7國連一紙共識都簽不成，各界不就更看7國集團的笑話了嗎？既然峰會還是要辦，而且川普治下的美國立場難以改變，與其像去年一樣難堪，不如把峰會當聚餐，領導人聚一聚順便尬聊。

回想當年，7國集團於1975年成立時（當年是6國，第二年加拿大加入變7國），那可是風光無限，號稱「富國俱樂部」，因為當年光這7個國家—美、日、德、英、法、義、加，就佔了世界70％的GDP，這7國的領導人聚在一起開個峰會，閉門密商，就能左右世界局勢。

但可惜，現在，榮景不再，這7國佔全球GDP接近腰斬，剩40％，反觀包括中國大陸、巴西等發展中國家在內20國集團（G20）現在占到全球GDP的85％，他們聚在一起是成功的挽救了2008年衝擊全球的金融海嘯，是有真正實力的集團。

但7國集團還有影響力的原因，是因為這7國的政治體制類似，憑著老資格，他們相信7國先商量好，到時就能左右20國。結果，這如意算盤沒打多久，英國吵著要脫歐，美國選出個川普，義大利領導人更替，更猶如走馬燈，於是，這7國辦個峰會連商量都難，更多的，變成了辦峰會搞內訌。

搞內訌也罷，今年7國領導人各有各的心酸與醜聞，自顧不暇。英國脫歐還沒完，就換了個新的領導人、義大利總理都請辭了還厚臉皮來、德國第二季經濟零增長、加拿大選舉爆醜聞、日本跟韓國貿易戰越打越烈，而東道主法國國內的抗議未歇，抗議者的黃背心還是沒脫下來。

川普的日子也不好過，在明年競選連任的關鍵時刻前，爆出美國可能陷入經濟衰退的窘境，股市暴跌，美聯儲首度降息，而經濟沒那麼好了，他聲音也就沒那麼大了。

看到這點，東道主馬克宏，似乎找到了治川普不按牌理出牌的妙招，也能挽救7國集團跌落深淵的命運。

為了挽救國內聲望的頹勢，又不想辦峰會辦砸鬧國際笑話，深諳川普個性、過去也與川普有私交的馬克宏於是想了招，3天峰會，天天都對川普發動「奇襲」。

於是在第一天，川普才下飛機，馬克宏在沒有事先宣布下，就等在川普下榻的飯店，要來個午餐會，還要求面見記者，面對朋友請求，川普也沒反對。而一見記者時，川普顯然不在狀況內，光說無關痛癢的客套話。

但，馬克宏就不同了，他滔滔不絕地講他在乎的峰會議題，特別是藉著巴西亞馬遜大火之際，推進對抗氣候變化，別忘了，氣候變化議題，正是退出「巴黎氣候協定」的川普最排斥，而川普在這次峰會談氣候變化議題時，還提前離席，不過，馬克宏此舉還是奏效，在峰會期間成功地說服各國，出錢出力救亞馬遜。

（編按：巴西亞馬遜熱帶雨林2019年以來，發生超過7萬起火災，近期不少網友、名人呼籲正視亞馬遜雨林大火，G7也在峰會後表示，將投注2000萬歐元（約新台幣7億）協助撲滅森林大火。）

第二天，馬克宏在沒有事先宣布下，邀來了伊朗的外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif），要知道，這也是川普最排斥的，因為川普不只是單方面退出伊朗核協議，這幾個月來，還差點對伊朗直接動武，兩國是劍拔弩張。

於是伊朗外長抵達法國的消息一出來時，川普被記者問到這議題時，冷冷地回了句：「不予置評」。當時記者就在猜想他事先不知情，當然，後來川普證實馬克宏是有事先告訴他的，不過他的反應，顯然是不歡迎馬克宏的作法。

馬克宏的這2個奇襲，讓兩個川普最不想提的議題，突然成了峰會的焦點，讓幾個隨行白宮官員的快炸開了鍋。

沒想到，第三天，峰會一落幕，馬克宏又來，這次，他是特別與川普舉行了聯合記者會。

在過去，幾乎是各個領導人自己開自己的記者會，所以東道主和其他國家領導人開聯合記者會，相當罕見。馬克宏和川普一起走上台後，台下主要是美國和法國記者們，才發覺箇中原因，馬克宏設定了前兩天的議題，現在，他也想設定川普記者會的議題。

因為一上台，沒等川普講話，馬克宏以東道主身份，說起他峰會在各個議題上所取得的成就，一講15分鐘，川普表情都尷尬了，臉上毫無笑容，講到最後，深諳川普個性的馬克宏也捧了他，這才見川普臉上出現笑容。

然後，記者會上，馬克宏還特別用英文說，他願意撮合川普與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）見面，人家都這麼有誠意了，沒有台階下的川普在台上也說，他「不排除見面的可能性」，伊朗議題完全被馬克宏炒熱起來。

記者會最後，兩人握了手，馬克宏又奇襲式地給了熊抱，驚諤的川普，一臉尷尬地抱了回去。

因為川普老愛不按牌理出牌，往往讓各方不知如何回應，但見招拆招，馬克宏這回也來個不按常理出牌，以其人之道還治其人之身。讓川普知道「薑，不一定是老的辣。」

不過，公道話，馬克宏的奇襲雖堪稱成功，讓這次峰會少了過去的戲劇性，也挽救起鍋集團進一步分裂，但，這次峰會破天荒沒有公報，也沒取得重要共識，還是難掩7國集團充滿分歧事實，像是他們在氣候、貿易，甚至在是否邀請俄羅斯重組8國集團（G8），仍然存在分歧。

俄羅斯在2014年因為合併克里米亞，被其他7國趕了出去，而由於明年美國將主辦峰會，川普將能決定邀請什麼客人，於是他一直建議邀請俄羅斯總統普欽（Vladmir Putin）與會。對此，不只7國成員意見不一，俄羅斯方面也不是特別買單，我在記者會上，就再度提問川普。

作者在記者會上詢問川普關於俄羅斯重返高峰會的看法。圖／商業周刊提供 分享 facebook

我問川普：「你說你絕對會邀請普欽參加明年的7國集團峰會...但幾個小時前，俄羅斯外長才說，重返8國集團，不是俄羅斯的外交政策追求目標，你對此看法如何？」

川普答：「我只是覺得，他們在內部比在外部好，我以前就這麼說過，我想他們在裡面是有意義的，我想這會是好事，有些我們會議上討論的事，特別是昨天，我們討論4、5個議題，俄羅斯都與這些議題有關，有些人就抬頭問，為什麼俄羅斯不在現場談這些議題，我們現在怎麼辦？回家嗎？」

明年7國集團峰會在美國辦會不會比較好，不少人都抱持懷疑態度，但至少，川普覺得挺好，因為他非常希望下次峰會的會場，能在他邁阿密的度假村辦，在美國引起不少總統圖利自己的質疑，但川普不以為然。

不過，明年的峰會是颶風季節，佛羅里達一向是美國最常遭遇颶風襲擊的州，那遇到颶風怎麼辦？峰會期間美國媒體就爆出，川普已多次建議，看能不能丟一顆核子彈到颶風眼，破壞掉颶風，當然，這傳言也引發了爭議。

關於明年在美國舉辦的7會集團峰會，會是什麼狀況還真不好說，但唯一沒爭議的是，有川普在，明年7國集團峰會，肯定會再次充滿爭議。

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