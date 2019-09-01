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德國為何在波蘭小鎮揭開二戰序幕 英媒指原因是這個

2019-09-01 23:39聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

維隆是二戰中歐洲戰場的開端之地，在1939年9月1日清晨遭德國空軍轟炸，但德軍為何要在這座毫無軍事意義的小鎮投下二戰中首批炸彈，英國廣播公司（BBC）指出，德軍的目的是想要在平民間散播恐怖。

德軍的轟炸夷平了維隆，造成上千人死亡，倖存者則逃離當地，而英國與法國則在波蘭被入侵兩天後，才向德國宣戰，不過波蘭在兩周後又遭到入侵，但這次的侵略者是來自東邊的蘇聯

目前尚不清楚維隆鎮的確切傷亡數字，但1939年德國空軍轟炸華沙時的傷亡人數，跟1945年英國轟炸德國德勒斯登之時差不多。2.5萬德國人在英軍轟炸中喪生。

德國入侵波蘭，預告著二戰期間一場最血腥占領行動的開始，即便外界估計數字有所不同，但超過五百萬波蘭人在戰時遭殺害，占該國總人口17%，其中包括在納粹大屠殺中喪生的300萬猶太人。

1944年波蘭地下武裝組織「救國軍」於華沙起義失敗後，希特勒下令摧毀華沙，當時遭殺害的波蘭人，比日本廣島與長崎遭原子彈炸死的人還多。

1945年蘇聯紅軍攻下華沙驅離德軍後，史達林在波蘭建立了共產附庸政權，直到1989年波蘭共黨政權才垮台。

邱吉爾、羅斯福和史達林當年同意，二戰結束後德國賠償波蘭應透過蘇聯進行，且應給付物資、糧食和基礎設施，而非給錢。

波蘭一直認為當年德國的賠償和波蘭的損失相比，根本少之又少。波蘭國會議員和民間一直想向德國索討賠款，但尚未正式向德國提出要求。德國則認為此事早已獲得解決，因波蘭在1953年跟蘇聯和東德簽署了在1954年終止賠償的協議。

波蘭國會議員穆拉爾奇克則認為該協議無效，因該國當時是蘇聯附庸國，並指沒有政府文件證明波蘭放棄了索賠的權利。

圖為現時維隆小鎮的一部分街景。法新社
圖為現時維隆小鎮的一部分街景。法新社
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波蘭德國蘇聯

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