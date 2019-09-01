親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

二戰爆發80年 德國總統致歉：希望波蘭原諒納粹暴行

2019-09-01 23:25聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

二戰爆發80周年紀念活動一日在波蘭中部城鎮維隆舉行，德國總統史坦麥爾致詞時，就這場史上最血腥衝突請求波蘭寬恕，希望波蘭原諒納粹德國的「暴行」。

80年前的九月一日，納粹德國在維隆投下二次大戰歐洲戰場的第一顆炸彈。法新社報導，史坦麥爾說：「我向維隆攻擊受害者鞠躬，我向德國暴行下的波蘭受害者鞠躬，我請求你們原諒。」波蘭在二戰時經歷了一些最恐怖的事件，近六百萬波蘭人喪生，而二戰一共造成逾五千萬人死亡。納粹大屠殺中死亡的六百萬猶太人，當中有一半是波蘭人。

史坦麥爾說：「德國人在波蘭犯下違反人道罪。要是有誰說這已是過去，稱納粹對歐洲的恐怖統治不過是德國歷史微小的一部分，都是他個人的評斷。」此話明顯針對德國極右翼的另類選擇黨共同黨魁高蘭而來，因高蘭曾稱要不是第三帝國十二年光陰這個「小汙點」，否則德國歷史很光輝。

史坦麥爾還說：「身為德國總統，我向你們保證，我們永遠不會忘記，我們想要牢記它，也將會牢記它。我們將承擔我們的歷史加諸於我們的責任。」

波蘭總統杜達則譴責德國納粹攻擊波蘭是「暴行」和「戰爭罪行」，並稱「我相信這場儀式將記載於波德友誼的歷史中」。

代表美國總統川普出席參加活動的副總統潘斯則在紀念儀式上說：「在這場巨大風暴中，每個美國人的心都跟我們的同胞同在」，並讚揚波蘭人「永遠沒有失去希望」以及「在絕望中絕不屈服」。他並認為波蘭人的這些個性、信念和決心，與眾不同讓一切都變得與眾不同。因颶風多利安逼近美國，川普臨時取消赴波蘭參加這項紀念活動。

波蘭總統府說，今年的活動有40國代表參加。德國總理梅克爾在華沙出席紀念儀式，但法國總統馬克宏、英國首相強生等人都沒有與會。十年前曾參加二戰爆發七十周年活動的俄國總統普亭，這次未受邀，因為俄國在2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島。

圖為史坦麥爾在紀念活動上發表談話畫面。路透
圖為史坦麥爾在紀念活動上發表談話畫面。路透
分享

波蘭德國納粹

相關新聞

德國東部兩邦舉行選舉 恐動搖梅克爾執政聯盟

2019-09-01 23:07

德國為何在波蘭小鎮揭開二戰序幕 英媒指原因是這個

2019-09-01 23:39

南韓議員訪爭議獨島 日本嚴正抗議

2019-09-01 19:52

不滿女兒疏遠 梅根父親批她不聯絡還說謊

2019-09-01 18:23

敘國停火又生波 美軍空襲蓋達

2019-09-01 18:19

放火禁令效果不彰 巴西亞馬遜雨林火災續增多

2019-09-01 18:16

二戰爆發80週年 波蘭紀念活動現歧見

2019-09-01 16:56

反強生！英國單日爆32場示威

2019-09-01 15:18

熱門文章

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top