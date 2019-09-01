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二戰80周年／德總統請求波蘭原諒當年暴行

2019-09-01 23:35聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

德國總統史坦麥爾致詞時請求波蘭原諒德國在二戰時所犯下的暴行。 （法新社）
德國總統史坦麥爾致詞時請求波蘭原諒德國在二戰時所犯下的暴行。 （法新社）
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二戰爆發八十周年紀念活動一日在波蘭中部城鎮維隆舉行，德國總統史坦麥爾致詞時，就這場史上最血腥衝突請求波蘭寬恕，希望波蘭原諒納粹德國的「暴行」。

八十年前的九月一日，納粹德國在維隆投下二次大戰歐戰的第一顆炸彈。法新社報導，史坦麥爾說：「我向維隆攻擊受害者鞠躬，我向德國暴行下的波蘭受害者鞠躬，我請求你們原諒。」波蘭在二戰時經歷了一些最恐怖的事件，近六百萬波蘭人喪生，而二戰一共造成逾五千萬人死亡。納粹大屠殺中死亡的六百萬猶太人，當中有一半是波蘭人。

史坦麥爾說：「德國人在波蘭犯下違反人道罪。要是有誰說這已是過去，稱納粹對歐洲的恐怖統治不過是德國歷史微小的一部分，都是他個人的評斷。」此話明顯針對德國極右翼的另類選擇黨共同黨魁高蘭而來，因高蘭曾稱要不是第三帝國十二年光陰這個「小汙點」，否則德國歷史很光輝。

史坦麥爾還說：「身為德國總統，我向你們保證，我們永遠不會忘記，我們想要牢記它，也將會牢記它。我們將承擔我們的歷史加諸於我們的責任。」

美國副總統潘斯（右）一日與波蘭總統杜達（中）、德國總統史坦麥爾在華沙出席二戰爆發...
美國副總統潘斯（右）一日與波蘭總統杜達（中）、德國總統史坦麥爾在華沙出席二戰爆發八十周年紀念活動。 （美聯社）
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波蘭總統杜達則譴責德國納粹攻擊波蘭是「暴行」和「戰爭罪行」，並稱「我相信這場儀式將記載於波德友誼的歷史中」。

代表美國總統川普出席參加活動的副總統潘斯則在紀念儀式上說：「在這場巨大風暴中，每個美國人的心都跟我們的同胞同在」，並讚揚波蘭人「永遠沒有失去希望」以及「在絕望中絕不屈服」。

他並認為波蘭人的這些個性、信念和決心，讓一切都變得與眾不同。因颶風多利安逼近美國，川普臨時取消赴波蘭參加這項紀念活動。

波蘭總統府說，今年的活動有四十國代表參加。德國總理梅克爾在華沙出席紀念儀式，但法國總統馬克宏、英國首相強生等人都沒有與會。十年前曾參加二戰爆發七十周年活動的俄國總統普亭，這次未受邀，因為俄國二○一四年兼併烏克蘭克里米亞。

波蘭德國納粹

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