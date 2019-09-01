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南韓議員訪爭議獨島 日本嚴正抗議

2019-09-01 19:52台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

獨島的主權一直是日韓兩國爭論不休的議題。（Photo by MaxPixel）
獨島的主權一直是日韓兩國爭論不休的議題。（Photo by MaxPixel）
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日韓衝突越演越烈，兩國不僅在貿易相互打壓，最新的爭議也延燒到獨島。6位南韓議員8月31日出訪日本海上主權具爭議的獨島，被外界視為針對日本近期貿易制裁的回應，而日本外交部也在第一時間嚴正抗議，宣示該島的主權。

獨島主權爭議已久

根據《路透社》報導，南韓議員薛勳針對此行表示，「日本政府無視南韓政府的努力，不但將南韓剔除於貿易的白名單，還聲稱擁有獨島的主權，使兩國的關係持續惡化。」日本外交部則回應表示，對南韓這次的出訪行程「感到非常遺憾」，也強調就史實上或是國際法上，該島的主權都是屬於日本。

紐約時報》的報導指出，南韓稱該島為獨島，而日本則稱之為竹島，兩國皆表示擁有該島的主權。南韓每年都有數萬名遊客前往獨島，有些人還會在島上插上國旗宣示主權，日本則是持續表達抗議。

日韓關係再惡化

此爭議也牽涉到兩國的歷史，對南韓而言，日本對獨島的主權宣示象徵其過去對南韓的侵略，也代表著日本拒絕對此作出補償。上週末南韓更是在獨島附近舉行軍事演練，而此次派出議員來訪的行程也是以往不常見的情形，顯現出兩國近期的緊張關係。

《紐約時報》同篇報導指出，南韓去年底要求日本為二戰末期強徵勞工作出補償，日韓關係自此開始惡化，而雙方的關係更是隨著7月的日韓貿易戰爆發而降到最低點，日本先是將南韓剔除於貿易的白名單，使南韓不再享有快速通關的貿易優惠，南韓隨後則是宣佈中止與兩國簽訂的軍事情報保護協定（GSOMIA）。

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南韓紐約時報外交部
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