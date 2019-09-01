敘國停火又生波 美軍空襲蓋達

2019-09-01 18:19 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美軍聲稱31日的空襲敘國伊德利卜省是他們所為，這也讓敘利亞政府軍和俄國剛說完停火的局勢恐又有風波。(photo by Flickr) 分享 facebook 美國軍方1日坦承31日對敘利亞叛軍所在的伊德利卜省進行空襲，他們表示，這是針對該地的蓋達組織領導階層，要他們對攻擊無辜人民所付出代價，空襲也打算毀損恐怖組織的武裝設備。但此舉時間點卻很敏感，由於在俄國推動下，敘利亞軍出自於人道考量對叛軍停火，並也要叛軍不要越線，但如今美國的空襲很可能攪亂這次的停戰期。

美軍稱係針對蓋達

根據《英國廣播公司》報導，在俄羅斯推動之下，敘國政府軍單方面聲稱，願意出自於人道主義考量，暫時對叛軍所在的伊德利卜省停火；然而，31日卻傳出叛軍基地受到空襲，而美國中央司令部1日出面表態，承認空襲是他們所動的手。

發言人布朗表示，這次空襲並未波及無辜人民，他們是針對伊德利卜省的蓋達組織領導階層進行「以牙還牙」，而且部分攻擊目的是要摧毀蓋達組織的武裝設備，減低、拖緩他們進行攻擊的力道。國際人權瞭望台組織也對美軍的說詞背書，表示這次空襲導致數十名組織人士死亡，並未明顯波及人民。

停火原因說法不一

《半島電視台》報導，雖然美軍空襲有著看似正當的理由，但時間點卻有點敏感，由於敘利亞內戰已造成超過40多萬人民流離失所，在擁有300萬人居住的伊德利卜省開火也不是國際人權組織樂見，尤其這些人過半數都是從其他地區逃難而來。

對此，國際間聲浪與俄國推動下，敘利亞政府軍才會單方面決定停火，並呼籲叛軍不要有過激的行為，而美軍的空襲雖然本意並非打臉政府軍，但某種程度攪亂局勢。然而，也有部分專家指出，俄國與敘利亞的停火行動理由可能也沒那麼崇高，這很可能只是他們需要一點時間，鞏固近期多收復的敘國土地，並為下一波進攻做準備的過渡期。

目前邁向8年的敘利亞內戰造成37萬多人死亡，數百萬人逃離家鄉，戰火不斷也讓國際醫療救援難以踏進敘國。

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