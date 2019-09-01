親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

學者：若港進入「緊急狀況」 示威者被捕後恐送陸審判

敘國停火又生波 美軍空襲蓋達

2019-09-01 18:19台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美軍聲稱31日的空襲敘國伊德利卜省是他們所為，這也讓敘利亞政府軍和俄國剛說完停火...
美軍聲稱31日的空襲敘國伊德利卜省是他們所為，這也讓敘利亞政府軍和俄國剛說完停火的局勢恐又有風波。(photo by Flickr)
分享
美國軍方1日坦承31日對敘利亞叛軍所在的伊德利卜省進行空襲，他們表示，這是針對該地的蓋達組織領導階層，要他們對攻擊無辜人民所付出代價，空襲也打算毀損恐怖組織的武裝設備。但此舉時間點卻很敏感，由於在俄國推動下，敘利亞軍出自於人道考量對叛軍停火，並也要叛軍不要越線，但如今美國的空襲很可能攪亂這次的停戰期。

美軍稱係針對蓋達

根據《英國廣播公司》報導，在俄羅斯推動之下，敘國政府軍單方面聲稱，願意出自於人道主義考量，暫時對叛軍所在的伊德利卜省停火；然而，31日卻傳出叛軍基地受到空襲，而美國中央司令部1日出面表態，承認空襲是他們所動的手。

發言人布朗表示，這次空襲並未波及無辜人民，他們是針對伊德利卜省的蓋達組織領導階層進行「以牙還牙」，而且部分攻擊目的是要摧毀蓋達組織的武裝設備，減低、拖緩他們進行攻擊的力道。國際人權瞭望台組織也對美軍的說詞背書，表示這次空襲導致數十名組織人士死亡，並未明顯波及人民。

停火原因說法不一

《半島電視台》報導，雖然美軍空襲有著看似正當的理由，但時間點卻有點敏感，由於敘利亞內戰已造成超過40多萬人民流離失所，在擁有300萬人居住的伊德利卜省開火也不是國際人權組織樂見，尤其這些人過半數都是從其他地區逃難而來。

對此，國際間聲浪與俄國推動下，敘利亞政府軍才會單方面決定停火，並呼籲叛軍不要有過激的行為，而美軍的空襲雖然本意並非打臉政府軍，但某種程度攪亂局勢。然而，也有部分專家指出，俄國與敘利亞的停火行動理由可能也沒那麼崇高，這很可能只是他們需要一點時間，鞏固近期多收復的敘國土地，並為下一波進攻做準備的過渡期。

目前邁向8年的敘利亞內戰造成37萬多人死亡，數百萬人逃離家鄉，戰火不斷也讓國際醫療救援難以踏進敘國。

【更多精采內容，詳見

空襲敘利亞美軍
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

不滿女兒疏遠 梅根父親批她不聯絡還說謊

2019-09-01 18:23

放火禁令效果不彰 巴西亞馬遜雨林火災續增多

2019-09-01 18:16

二戰爆發80週年 波蘭紀念活動現歧見

2019-09-01 16:56

反強生！英國單日爆32場示威

2019-09-01 15:18

6南韓國會議員登竹島 日本強烈抗議

2019-09-01 15:18

梅克爾將訪北京 德國智庫預言：一趟不舒服的旅行

2019-09-01 15:16

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12

法國里昂持刀攻擊案1死8傷 似非恐攻

2019-09-01 12:17

不滿英相出招關閉國會 全英發動串聯示威

2019-09-01 08:41

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

歐洲調停美伊 但處處雜音…

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

德東選舉 極右派勝算大

2019-08-31 23:20

準ECB總裁拉加德演說 大讚梅克爾

2019-08-31 23:20

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

大馬獨立62週年國慶 反貪吉祥物宣導廉潔

2019-08-31 20:48

英相強生延長國會閉會 民眾將上街抗議

2019-08-31 19:25

把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50

亞馬遜森林陷危機 專家：火災只是其一問題

2019-08-31 18:49

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

歐洲青年怎麼了？時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

2019-09-01 10:00

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

美股周線收紅 終止連四跌

2019-08-31 23:55

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

美政府研究中國償還清朝債券 金額恐逾一兆美元

2019-08-31 22:07

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

澳洲收納媽媽愛標籤！5步驟搞定 家有2幼兒仍乾乾淨淨

2019-09-01 09:53

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

英雌惜英雌 準ECB總裁拉加德大讚德總理梅克爾

2019-08-31 20:35

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12

50年前槍殺甘迺迪參議員殺手 傳於獄中遭刺傷

2019-09-01 18:25

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

歐元貶破1.10 摔至2年新低

2019-09-01 00:30

不滿英相出招關閉國會 全英發動串聯示威

2019-09-01 08:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top