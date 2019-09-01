二戰爆發80週年 波蘭紀念活動現歧見

2019-09-01 16:56 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



波蘭民眾參與二戰80週年紀念活動。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook 二戰爆發正式邁入第80週年，波蘭在昔日德軍入侵的戰地舉辦紀念活動，邀請多國代表參加，但部分領導人並未出席，顯現這場紀念活動仍受到政治因素糾葛。此外，帶有民族主義的波蘭執政黨試圖重塑二戰歷史，也在國內引起爭議風波。

1939年9月1日時，納粹德國與蘇聯的聯軍入侵波蘭的小鎮維隆，正式引發為期6年的第二次世界大戰。波蘭在戰爭中損傷慘重，總共有600萬人死亡，其中近半為被屠殺的猶太人，而戰後百廢待舉的波蘭落入蘇聯的掌控，直到1989年才終結獨裁統治。

美俄總統皆缺席

根據《美聯社》報導，1日為二戰爆發的80週年，波蘭在當初引發戰火的維隆以及首都華沙舉辦紀念活動，許多國家的代表團接受邀參加，包括德國總理梅克爾、烏克蘭總統澤倫斯基，原先也會出席的美國總統川普事前以忙於佛州颶風問題為由取消，改由副總統潘斯代為出席，俄國總統普丁則因併吞克里米亞被放入黑名單，未受到波蘭邀請。

這次活動的缺席名單也顯現出各國的政治糾葛，身為美國在歐洲的重要盟友，波蘭政府對於川普的缺席感到失望，雙方可能未來會再安排參訪，而波蘭邀請烏克蘭總統澤倫斯基卻拒絕普丁的決定，不僅顯現出波蘭在克里米亞衝突中的立場，也是被解讀為對普丁認為蘇聯免責於二戰爆發的立場反對。

執政黨鼓吹民族主義

80年後的今日，波蘭內部仍為二戰的解讀方式爭論不休。根據《路透社》報導，回顧二戰歷史時，總統杜達為首的法律及正義黨（PiS）傾向著重在國人抵抗納粹的英勇事蹟，然而，這個右派的執政黨也被批評「煽動民族主義來獲取政治利益。」

反對派認為，執政黨選擇性不願面對二戰中的部分史實，例如執政黨2018通過法案來制裁「錯誤宣稱」波蘭為猶太大屠殺參與國之一的言論，而2015年時，執政黨也介入了二戰博物館的籌劃，將展覽內容專注在當時國人受難的情形以及國民的英雄事蹟。

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