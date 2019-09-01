親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

二戰爆發80週年 波蘭紀念活動現歧見

2019-09-01 16:56台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

波蘭民眾參與二戰80週年紀念活動。（Photo by 網路截圖）
波蘭民眾參與二戰80週年紀念活動。（Photo by 網路截圖）
分享
二戰爆發正式邁入第80週年，波蘭在昔日德軍入侵的戰地舉辦紀念活動，邀請多國代表參加，但部分領導人並未出席，顯現這場紀念活動仍受到政治因素糾葛。此外，帶有民族主義的波蘭執政黨試圖重塑二戰歷史，也在國內引起爭議風波。

1939年9月1日時，納粹德國與蘇聯的聯軍入侵波蘭的小鎮維隆，正式引發為期6年的第二次世界大戰。波蘭在戰爭中損傷慘重，總共有600萬人死亡，其中近半為被屠殺的猶太人，而戰後百廢待舉的波蘭落入蘇聯的掌控，直到1989年才終結獨裁統治。

美俄總統皆缺席

根據《美聯社》報導，1日為二戰爆發的80週年，波蘭在當初引發戰火的維隆以及首都華沙舉辦紀念活動，許多國家的代表團接受邀參加，包括德國總理梅克爾、烏克蘭總統澤倫斯基，原先也會出席的美國總統川普事前以忙於佛州颶風問題為由取消，改由副總統潘斯代為出席，俄國總統普丁則因併吞克里米亞被放入黑名單，未受到波蘭邀請。

這次活動的缺席名單也顯現出各國的政治糾葛，身為美國在歐洲的重要盟友，波蘭政府對於川普的缺席感到失望，雙方可能未來會再安排參訪，而波蘭邀請烏克蘭總統澤倫斯基卻拒絕普丁的決定，不僅顯現出波蘭在克里米亞衝突中的立場，也是被解讀為對普丁認為蘇聯免責於二戰爆發的立場反對。

執政黨鼓吹民族主義

80年後的今日，波蘭內部仍為二戰的解讀方式爭論不休。根據《路透社》報導，回顧二戰歷史時，總統杜達為首的法律及正義黨（PiS）傾向著重在國人抵抗納粹的英勇事蹟，然而，這個右派的執政黨也被批評「煽動民族主義來獲取政治利益。」

反對派認為，執政黨選擇性不願面對二戰中的部分史實，例如執政黨2018通過法案來制裁「錯誤宣稱」波蘭為猶太大屠殺參與國之一的言論，而2015年時，執政黨也介入了二戰博物館的籌劃，將展覽內容專注在當時國人受難的情形以及國民的英雄事蹟。

【更多精采內容，詳見

波蘭二戰蘇聯
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

反強生！英國單日爆32場示威

2019-09-01 15:18

6南韓國會議員登竹島 日本強烈抗議

2019-09-01 15:18

梅克爾將訪北京 德國智庫預言：一趟不舒服的旅行

2019-09-01 15:16

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12

法國里昂持刀攻擊案1死8傷 似非恐攻

2019-09-01 12:17

不滿英相出招關閉國會 全英發動串聯示威

2019-09-01 08:41

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

歐洲調停美伊 但處處雜音…

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

德東選舉 極右派勝算大

2019-08-31 23:20

準ECB總裁拉加德演說 大讚梅克爾

2019-08-31 23:20

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

大馬獨立62週年國慶 反貪吉祥物宣導廉潔

2019-08-31 20:48

英相強生延長國會閉會 民眾將上街抗議

2019-08-31 19:25

把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50

亞馬遜森林陷危機 專家：火災只是其一問題

2019-08-31 18:49

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

歐洲青年怎麼了？時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

2019-09-01 10:00

伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55

亞馬遜森林陷危機 專家：火災只是其一問題

2019-08-31 18:49

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

美股周線收紅 終止連四跌

2019-08-31 23:55

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

美政府研究中國償還清朝債券 金額恐逾一兆美元

2019-08-31 22:07

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

英雌惜英雌 準ECB總裁拉加德大讚德總理梅克爾

2019-08-31 20:35

澳洲收納媽媽愛標籤！5步驟搞定 家有2幼兒仍乾乾淨淨

2019-09-01 09:53

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

歐元貶破1.10 摔至2年新低

2019-09-01 00:30

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top