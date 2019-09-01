梅克爾將訪北京 德國智庫預言：一趟不舒服的旅行

2019-09-01 15:16 世界日報 中國新聞組／北京1日電



德國總理梅克爾（左），中國國家主席習近平（右）。 歐新社 分享 facebook

德國總理梅克爾即將在6日訪問中國，這將是她擔任總理13年以來，12度造訪中國。柏林智庫墨卡託中國研究中心副總裁胡謐空（Mikko Huotari）預言：「這是一趟不舒服的旅行，她將會遇到一連串爭議。」他研判：「在當前的氣氛下，德中關係不至於出現深度的進展，也不會簽署重要的備忘錄。」

德國之聲中文網報導，胡謐空表示，中國領導人正面對香港「返送中」抗議、美中貿易戰、地方銀行債務、明年初的台灣總統大選等問題的挑戰。胡謐空認為，如果香港局勢惡化，梅克爾的整個訪問行程可能都會受到影響。

過去三個月來，香港示威不斷，德國政府同情示威者，呼籲港府保障港人的集會和言論自由，為此自民黨主席林德納（Christian Lindner）訪問北京時受到粗魯對待，在德國媒體引起熱議。近日又傳出，由於中國拒絕長年聲援維吾爾人權的綠黨議員參與，國會數位議程委員會乾脆取消原訂的中國行。

報導指出，德中關係過去一年風波不斷。去年11月，國會朝野黨團輪番批評新疆的「再教育營」，引起中國大使館的不快。今年年初，德國工業聯盟（BDI）公布中國政策文件，直指中國是對手，這份文件的措辭後來就成了歐盟新中國政策的內涵，對中國的立場比過去還批判。

胡謐空說，從書面質詢的數量來看，德國朝野各黨對中國的興趣比以往都高，明年下半年德國出任歐盟輪值主席期間也將主辦歐中高峰會，梅克爾此行因此受到歐洲鄰國的高度關注。大家都在觀察，德國打算在歐中關係扮演什麼角色錄。

根據德國政府公布的行程，梅克爾6日將與中國國務院總理李克強共進早餐、會談和面對媒體，晚上與國家主席習近平共進晚餐，7日轉訪中部的工業大城武漢。值得注意的是，德國大企業的老闆也將隨團出訪，在貿易戰的大背景下，德中經貿關係到底何去何從，成為各界關心的焦點。

報導指出，墨卡托中國研究中心經濟部門主管曾林（Max Zenglein）表示，中國強迫香港國泰航空解僱員工和撤換執行長，迫使外商面對在中國投資的政治風險。他批評一些德國企業仍活在過去的想像，對中國的投資環境過於樂觀，「中國未來會走向什麼方向？與他們做生意要付出多少代價？如何應付政治壓力？業界很多人都沒想清楚。」他說，長遠來看，歐洲發展出自己的製造業戰略，才能克服中國崛起的挑戰。