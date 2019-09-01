反強生！英國單日爆32場示威
英國群眾8月31日在各大城集會，抗議首相強生在脫歐大限即將到來之際暫停國會。數千名示威者聚集在倫敦首相府附近，在北愛爾蘭首府貝爾法斯特、英格蘭約克市等大城也有民眾上街，全國各地發起至少32場示威，力圖阻擋無協議脫歐。
支持工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的草根運動政治組織「動力」（Momentum）聯同其他團體，計畫於上周末至本周舉行逾80場以「停止政變，捍衛民主」為題的示威。在倫敦，群眾高喊「強生不要臉」，有人拿著標語「停止政變」，意思是強生暫停國會危害民主體制。這波抗議的主辦方是反對脫歐的團體「另一個歐洲是可能的」和「動力」。「動力」與反對黨工黨關係緊密，要求成員「占領橋梁、封鎖道路」以示抗議。
主辦單位說，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭30多個地點都會有民眾上街。在英格蘭西部艾克塞特市，55歲藥師布麗迪．華頓說，這是她人生第一次參加遊行，「沒人想投票給獨裁者，強生害怕自己的主張經不起檢驗，才會暫停國會」。
英國國會將在9月3日開議，原定進行兩周議程，然後休會讓各政黨召開會議，10月9日再開議。強生的幕僚則繼續為其決定辯護，其中保守黨下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）斥反對者「虛偽」，認為是留歐派試圖推翻2016年公投的結果。
此外，強生政府在外面對民怨之時，又爆出內訌，強生首席幕僚、脫歐旗手康明茲（Dominic Cummings）突然解雇財政大臣賈維德（Sajid Javid）的新聞助理索尼婭汗，指她涉嫌跟親歐派領袖夏文達過從甚密，賈維德據報大怒。強生政府親信或顧問圈子中，已有第4名年輕女性被踢走，惹性別歧視猜疑。賈維德31日受訪拒談此事，卻稱他跟強生的關係「非常棒」，還稱國會每年在這個時期休會正常，認為強生的決定「正確而恰當」。
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