反強生！英國單日爆32場示威

2019-09-01 15:18 世界日報 記者 世界日報 記者 李京倫 ／綜合31日電



英國群眾8月31日在各大城集會，抗議首相強生在脫歐大限即將到來之際暫停國會。數千名示威者聚集在倫敦首相府附近，在北愛爾蘭首府貝爾法斯特、英格蘭約克市等大城也有民眾上街，全國各地發起至少32場示威，力圖阻擋無協議脫歐。

支持工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的草根運動政治組織「動力」（Momentum）聯同其他團體，計畫於上周末至本周舉行逾80場以「停止政變，捍衛民主」為題的示威。在倫敦，群眾高喊「強生不要臉」，有人拿著標語「停止政變」，意思是強生暫停國會危害民主體制。這波抗議的主辦方是反對脫歐的團體「另一個歐洲是可能的」和「動力」。「動力」與反對黨工黨關係緊密，要求成員「占領橋梁、封鎖道路」以示抗議。

主辦單位說，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭30多個地點都會有民眾上街。在英格蘭西部艾克塞特市，55歲藥師布麗迪．華頓說，這是她人生第一次參加遊行，「沒人想投票給獨裁者，強生害怕自己的主張經不起檢驗，才會暫停國會」。

英國國會將在9月3日開議，原定進行兩周議程，然後休會讓各政黨召開會議，10月9日再開議。強生的幕僚則繼續為其決定辯護，其中保守黨下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）斥反對者「虛偽」，認為是留歐派試圖推翻2016年公投的結果。