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國泰航空集團第三起氧氣瓶放氣事件 恐為內部人士所為

2019-09-01 10:25聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

港龍航空一架從峇里島飛抵香港，隔天再飛往吉隆坡的班機，在香港機場起飛前被發現機上氧氣瓶遭放氣。這是國泰航空集團第三起氧氣瓶遭放氣事件。

南華早報報導，註冊號B-LBI的空中巴士330飛機，在從峇里島飛抵香港後，工作人員檢查所有氧氣瓶皆為滿瓶。不過，在隔天（8月30日）早上要飛往吉隆坡前，空服員進行飛前例行檢查時，發現其中一瓶氧氣瓶遭放氣。

當飛機發生緊急狀況造成艙內減壓時，機上氧氣瓶可讓機組人員在機艙內移動，協助需要幫助旅客。

港龍航空已證實該飛機其中一瓶氧氣瓶被放氣。港龍航空發言人表示，已向香港民航局及警方報案，並著手進行內部調查。

飛機起飛前，該氧氣瓶也已經由工程師重新罐氣並確保飛行中可以使用。

這架飛機從峇里島抵達香港後，在機場原停機位停留一晚後繼續前往吉隆坡。該飛機上共有16個氧氣瓶，當中放置在左手邊第一個飛機門的氧氣瓶遭放氣。

飛機停在停機坪，因此，嫌犯恐為熟悉飛機構造並且在機場內部有通行許可人士。

國泰航空本月稍早也發生兩起氧氣瓶遭放氣事件。8月17日和18日有兩架從香港抵達多倫多的飛機，被發現共有13瓶氧氣瓶遭部分或全部放氣。國泰航空已著手調查。

國泰航空捲入香港反送中事件，國泰航空先前也宣布對參與反送中抗議員工「零容忍」，自此航空公司內部緊張氣氛劇增。數名員工已遭革職或自行離職。

港龍航空為國泰航空集團旗下公司，主要負責亞太區域航線。

港龍航空一架飛往吉隆坡的班機，在起飛前被發現氧氣瓶遭放氣。歐新社
港龍航空一架飛往吉隆坡的班機，在起飛前被發現氧氣瓶遭放氣。歐新社
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香港國泰航空吉隆坡
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