把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



使全球食品包裝出現革命性轉變的利樂包裝公司前負責人、瑞典億萬富豪勞辛（Hans Rausing），29日過世，享壽93歲。BBC說，勞辛使利樂公司成為全球知名企業。英國衛報說，如今，具有專利的利樂包每年在全球各地賣出1370億個。

勞辛的三個孩子發表共同聲明說：「我們的父親不同凡響，在他長久且傑出的創業家與實業家生涯中，達到這麼多成就，後來又成為慈善家，支持這麼多慈善機構與基金會。我們非常引以為榮，不過最重要的是，他是重視家庭的慈父，我們會珍惜這些美好的回憶。」

勞辛的父親魯本1944年在瑞典創辦利樂包裝公司，不過，這家公司的財富是在1960年代晚期、勞辛和弟弟蓋德領導下，才迅速成長。

勞辛1950年起掌管利樂包裝公司，直到1995年把名下公司股份賣給蓋德為止。

勞辛不論在母國瑞典或後來移居的英國，都以致力於慈善著稱。富比世雜誌估計，勞辛家族的財富為120億美元（約台幣3600億元），是英國最富有家族之一。

利樂包最初是四面體，也就是由四個三角形面組成的多面體。不過，利樂公司發明立方體硬紙盒和掌握無菌技術之後，才使利樂包在愈來愈多市場取代笨重易碎的玻璃瓶。

1980年代，勞辛兄弟移居英國，以避開瑞典的重稅，勞辛很快成為英國首富。

勞辛1995年離開家族企業後，展開慈善工作。勞辛家族說，整個家族總共捐了10億英鎊（約台幣384億元），資助醫藥、人權、文化和環境方面的創新研究工作。