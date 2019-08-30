印度再對穆斯林動手 數百萬人恐喪失國籍

2019-08-30 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



距離剝奪查謨與克什米爾的自治地位還不到一個月，印度政府再度對穆斯林動手，恐怕會一口氣製造出全球最多的無國籍人口。

印度東北部阿薩姆邦當局定31日公布「公民名單」（National Register of Citizens，簡稱NRC）的最終確定版本，恐將使數百萬居民成為無國籍人口。華爾街日報指出，此舉可能產生出全球最多的無國籍人口，且大多是穆斯林。印度中央政府想把這套程序推行到全國。

阿薩姆邦一名官員說：「我們即將公布最終名單，我們已竭盡全力確保查閱名字不困難。」當局已額外部署1萬7000名安全人員，出動「網路小組」監控社群網站，並禁止一些地區集會。

當局製作這份名單，其中一個原因是要解決阿薩姆邦人民長久以來對移民的不滿，這些移民主要是在1971年鄰國孟加拉獨立戰爭爆發後，從孟加拉逃過來的穆斯林。

當局一年多前公布初步版本的公民名單，在阿薩姆3300萬居民中，有400萬人未列入，其中許多在阿薩姆住了數十年，接受食物補貼等政府福利，在選舉中投票，甚至選上公職。

過去一年多來，這些沒列入名單的居民努力翻找證明文件。根據規定，如果能提出文件，證明本人或祖先在1971年孟加拉獨立戰爭爆發前就已住在阿薩姆，本人就符合印度公民資格。不過，程序複雜，要找到證明文件非常困難，而且當地許多人是文盲。

沒列入最終名單的人，可能會被傳喚到特別法院，由法官決定是否為公民。如果被法官判定不是公民，可能會被送到拘留所，最後遣返。孟加拉已表明，不收留被印度排除在公民名單外的居民。

目前印度中央與阿薩姆執政黨人民黨強調印度教至高無上，認為孟加拉非法移民是個大問題。人民黨高階幹部、印度內政部長夏哈曾說，穆斯林移民是「白蟻」，應該趕走。

45歲成衣商薩特曾是阿薩姆阿洛加尼村的民選村長，他說，他、妻子和當地幾千人沒有列入初步公民名單，他們已申請複審，正焦急等待最終名單公布，「我爸和爺爺都在阿薩姆出生，都為印度自由而戰，現在政府卻說我們全是滲透印度的孟加拉人，我們很擔心」。

人權組織擔心，最終名單公布會導致未列入名單者遭受大規模迫害。聯合國人權專家警告，印度恐已違反國際法。