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日2020年防衛預算申請額突破5.3兆 連漲7年

2019-08-30 18:04聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本首相安倍晉三。路透
日本首相安倍晉三。路透
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日本防衛省提出2020年度預算概算申請額達5兆3223億日圓，比今年度原始預算增加1.2%，再創歷史新高。日本首相安倍晉三回鍋後，防衛預算已連續7年增加。

預算包括海上自衛隊出雲級護衛艦航艦化改裝費用31億日圓，以及六架美國先端匿蹤戰機F-35B採購費846億日圓。考慮中國大陸軍事實力不斷增加，解放軍在東海活動頻繁，須強化西南諸島防衛等，出雲級護衛艦在強化甲板耐熱度後，將可搭配垂直起降的F-35B運用，實質上航艦化。改裝計劃在2021年度完成。

安倍政府去年修訂防衛計畫大綱，加強太空、網路等安保新領域的應對能力，將成立新部隊，反應在明年度預算編列。

為了與美、中國等國競爭新戰場太空，構築實時監控態勢，編列太空領域預算522億日圓，在航空自衛隊新設宇宙作戰隊，初期編制廿人。預算包括採購太空設置新型光學望遠鏡33億日圓、人造衛星信號干擾監視裝置的採購費40億日圓等；網路領域預算編列238億日圓，在陸上自衛隊新設利用電磁波干擾敵方部隊活動的電子戰部隊，並將網絡防護隊由70人編制擴充至290人。

預算中也編入陸基神盾系統(Aegis Ashore)發射裝置採購費用122億日圓；即將除役的空自戰機F-2的後續機型開發費在概算中被列入「要求事項」，尚未訂出明確金額，未來將從日本主導、國際合作的方向著手，相關預算年底前敲定。

安倍2012年底回鍋擔任首相後，防衛預算已經連續七年增加。最大在野黨、立憲民主黨黨主席枝野幸男質疑，從「專守防衛(日本在二戰後僅採守勢的軍事基本戰略)」觀點，改裝出雲級護衛艦以及添購匿蹤戰機、陸基神盾系統的必要性令人質疑，將在預算審查時列為重點審議項目。

太空自衛隊戰機
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