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影／伊利蘇大壩完工在即 土耳其萬年古鎮將沉入水底

2019-08-30 14:42聯合報 記者周辰陽╱即時報導

土耳其東南部一座擁有1萬2千年歷史的古鎮哈山卡夫（Hasankeyf），再過一個多月命運就將走到盡頭。隨著該國第四大的伊利蘇大壩即將啟用，這座小鎮以及其中珍貴的古蹟都難逃被大水淹沒。當局則稱大壩完工將帶來經濟利益。

哈山卡夫坐落於底格里斯河畔，可能是美索不達米亞最古老的人類聚落之一，亞述、羅馬、塞爾柱人都曾居於此地，見證過拜占庭、阿拉伯跟鄂圖曼等大帝國的興衰。

小鎮上隨處可見歷史遺跡，宛如一座露天博物館，其中包括12世紀的橋梁、15世紀的圓柱型墳墓和2座清真寺遺址，另有數百個可追溯到新石器時代的天然洞穴，部分迄今仍有人居住。

一旦附近的伊利蘇大壩（Ilisu Dam）和水力發電廠正式啟用，小鎮水位將暴漲60公尺，眾多歷史遺跡與文物將連同城鎮全數沒入水中，只有一座古老的堡壘勉強逃過一劫。

巴特曼省（Batman province）省長賽欣（Hulusi Sahin）23日開會後宣布，只要新公路於10月8日開通，哈山卡夫就會封鎮，代表鎮民只剩約1個月時間清空住宅並遷往新居所。

許多團體用盡一切手段試圖挽救哈山卡夫，批評大壩將對文化與環境造成不可逆的損害，建設工程多年來也爭議纏身，外國政府與企業相繼撤回支持和金援。但建設計畫被土耳其總統厄多安視為一大政績，土國外交部也堅稱，伊利蘇大壩可滿足電力需求和農地灌溉，有著經濟及環境的眾多好處。

截至目前為止，周邊199個聚落會受到影響，數千人被迫搬遷到政府蓋好的新宅。雖然當局蓋好新的博物館安置古物，試圖引導觀光客到新城鎮，但有商家表示，基礎建設還未就緒，官方沒有提供就業輔導，許多攤販將損失慘重，還可能破產。

隨著伊利蘇大壩和水力發電廠正式啟用，哈山卡夫小鎮的水位將暴漲60公尺，眾多歷史遺...
隨著伊利蘇大壩和水力發電廠正式啟用，哈山卡夫小鎮的水位將暴漲60公尺，眾多歷史遺跡與文物將連同城鎮全數沒入水中。26日，民眾坐在底格里斯河中央的簡易咖啡座，緬懷這座即將消失的美麗城鎮。路透
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大壩土耳其
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