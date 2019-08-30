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影／探索百年沉船！艙門全「詭異敞開」唯獨艦長室深鎖

2019-08-30 10:23聯合報 記者周辰陽╱即時報導

加拿大考古學家近日遠征北冰洋，派出小型遙控潛水器（ROVs），深入神祕消失超過一個半世紀的英國皇家海軍「恐懼號」（HMS Terror）一探究竟，發現保存狀況「令人驚訝的完整」，如同「凍結在時光中」。

「恐懼號」與「幽冥號」（HMS Erebus）1845年自英國出航，由探險家富蘭克林爵士（Sir John Franklin）率領，帶著最好設備和3年分充足補給，準備尋找西北航道，最後卻一去不返，近130人自此音訊全無。

探險隊分別於2014年及2016年發現棄置與沉沒的「幽冥號」和「恐懼號」，但始終沒有詳盡調查船骸近況。加拿大公園管理局水下考古隊找上因紐特人，趁著海象難得平和、水下能見度良好，於8月初進行7次潛航調查。

潛水人員在寒冷海水迅速行動，將小型ROVs送進主艙口開口，以及船員寢艙、軍官餐廳和艦長艙房的天窗，繪製船骸內部的3D模型，發現「恐懼號」一如170年前出航時的模樣，幾乎所有擺設都還在原處，像餐盤與玻璃瓶都在架上，床鋪與桌子情況良好，科學儀器也還在櫃子裡面。

帶隊的資深考古學家哈理斯（Ryan Harris）指出，此次一共調查20個艙房與隔間，所有艙門都「詭異地敞開」，唯一進不去的地方是艦長寢室，可能是最後一個離船的人把門鎖上。

專家表示，此次探險已拍得超過9成的下層甲板影像，並指汙泥等沉積物覆蓋、寒冷的海水和缺乏自然光，都創造近乎完美的無氧環境，非常適合保存紡織品和紙張等精細有機物，很有機會找回衣服、日記、文件與海圖。如果富蘭克林遠征隊使用過他們攜帶的銀版攝影儀器，甚至有可能找回探險早期的照片。

富蘭克林遠征隊失事過程及詳情至今仍疑雲重重，包括兩艘精良的戰艦沉船位置為何相距約72公里，哪艘船先沉沒，「恐懼號」外觀看不出沉船原因，為何卻明顯快又突然地沉沒，安穩地躺在海床上？考古團隊希望，藉由查出沉沒的原因與方式，找出線索以解答諸多歷史謎團。

神祕消失超過一個半世紀的英國皇家海軍「恐懼號」，內部保存良好，可見晚餐餐盤仍在架...
神祕消失超過一個半世紀的英國皇家海軍「恐懼號」，內部保存良好，可見晚餐餐盤仍在架子上。英國探險家富蘭克林爵士1845年率「恐懼號」與「幽冥號」出航，準備尋找西北航道，最後一去不返。法新社
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神祕消失超過一個半世紀的英國皇家海軍「恐懼號」，內部保存良好，可見玻璃瓶罐等器具...
神祕消失超過一個半世紀的英國皇家海軍「恐懼號」，內部保存良好，可見玻璃瓶罐等器具仍安置在架上。Parks Canada
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潛水人員在寒冷海水迅速行動，將小型ROVs送進主艙口開口，以及船員寢艙、軍官餐廳...
潛水人員在寒冷海水迅速行動，將小型ROVs送進主艙口開口，以及船員寢艙、軍官餐廳和艦長艙房的天窗，繪製船骸內部的3D模型。Parks Canada
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考古加拿大英國

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